Beloftewereldkampioen Waerenskjold toont tijdritkunsten in Ronde van België, Van der Poel nieuwe leider

Een troostprijs voor de Nederlander: hij mag morgen in de paarse leiderstrui rijden.

Van der Poel strandt uiteindelijk op 16 seconden van Waerenskjold en eindigt zo een vierde plaats. De Noor was niet te kloppen vandaag. 17'09" is de winnende tijd.

Aan het tussenpunt is Mathieu van der Poel slechts een halve seconde sneller dan Waerenskjold. Kan de Nederlander dit tempo volhouden of rijdt hij net als Lampaert een minder tweede deel?

Favoriet Yves Lampaert heeft veel tijd verloren in het tweede deel van de tijdrit en strand uiteindelijk op 10 seconden van de Noor.

Fabio Jakobsen is ook vertrokken. Wat kan de leider in het klassement?