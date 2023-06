Jasper Philipsen mikt op ritwinst in Baloise Belgium Tour, laatste km in Scherpenheuvel verre van vlak

clock 13:40 Val Alexander Kristoff . Al 10km is er een val in het peloton: Alexander Kristoff (Uno-X) gaat tegen de vlakte. . 13 uur 40. fall Val Alexander Kristoff Al 10km is er een val in het peloton: Alexander Kristoff (Uno-X) gaat tegen de vlakte.

clock 13:35 13 uur 35. We naderen de eerste beklimming in Tielt-Winge: de befaamde Howaartberg. Een pittige, maar korte klim: 0,6 km lang, gemiddeld 8,1% met een maximum van 13,9%. Binnen enkele kilometers staat de eerste krachtmeting op het programma. .

clock 13:28 13 uur 28. De renners zijn vertrokken voor de eerste rit. De renners zijn vertrokken voor de eerste rit

clock 13:26 13 uur 26. Na een neutralisatie van 2,7 kilometer zijn de renners er echt aan begonnen. Meteen springen er enkele renners naar voor. Het gevecht om de ontsnapping is begonnen. .

clock 13:22 13 uur 22. Fans van Philipsen laten zich horen voor de start: "Bam! Bam! Bam! De Vlam van Ham!".

clock 13:20 13 uur 20. We zijn vertrokken! Volg de wedstrijd hier van begin tot einde met tekstupdates. Vanaf 15u kan u de wedstrijd ook live volgen via de livestream of op VRT1. De renners zijn vertrokken voor een pittige openingsrit van 165 kilometer! .

De renners zijn vertrokken voor een pittige openingsrit van 165 kilometer!

clock 13:18 13 uur 18. Eerst tweemaal grote lokale ronde met vier kuitenbijters. De renners rijden vandaag eerst twee keer de grote lokale ronde in en rond Scherpenheuvel-Zichem. We lijsten voor u nog even de vier kuitenbijters op in deze ronde, die de renners 2 keer moeten afwerken. Beginnen doen ze met de Houwaartberg: een gekende helling bij wielertoeristen. Het is een klim van 0,6km aan 8,1% gemiddeld met een maximum van 13,9%. Vervolgens gaat het naar de Roeselberg, een klim van 1,3km aan 4% en maximum 9,2%. Daarna gaat het naar de Kerkstraat: een klim van 0,8km aan 4,2% gemiddeld en een maximaal stijgingspercentage van 9,3%. De laatste klim van de lokale ronde is de Wijndries: 0,8 km met een gemiddeld percentage van 4,1. Die laatste twee zullen de renners 4 keer moeten beklimmen, want ook de tweede kortere lokale ronde loopt door Bekkevoort. .

clock 13:15 Het parcours gaat over de Houwaartberg, de schrik van vele wielertoeristen uit de streek. 13 uur 15. Het parcours gaat over de Houwaartberg, de schrik van vele wielertoeristen uit de streek

clock 12:59 12 uur 59. Starten aan de basiliek van Scherpenheuvel.

clock 12:58 12 uur 58. De ploegenvoorstellingen zijn volop aan de gang. Binnen 20 minuten gaat de Baloise Belgium Tour 2023 officieel van start! . De ploegenvoorstellingen zijn volop aan de gang. Binnen 20 minuten gaat de Baloise Belgium Tour 2023 officieel van start!

clock 12:43 12 uur 43. Mooi volk aan de start.

clock 12:31 12 uur 31. Bekijk: de laatste 500 meter zijn verre van vlak. Bekijk: de laatste 500 meter zijn verre van vlak

clock 12:16 12 uur 16. Rit 1 in de Ronde van België. Vandaag wordt het startschot gegeven in Scherpenheuvel-Zichem, waar de imposante basiliek het decor vormt voor de eerste etappe van de Ronde van België. De openingsrit belooft meteen een interessante inkijk te geven in de krachtsverhoudingen binnen het peloton. De deelnemers zullen tweemaal een uitgestrekte lus en twee keer een kortere lus maken door het prachtige Hageland, inclusief de uitdagende en venijnige beklimmingen die daarbij horen. Zorgt de eerste rit meteen voor spektakel? .

De deelnemers zullen tweemaal een uitgestrekte lus en twee keer een kortere lus maken door het prachtige Hageland, inclusief de uitdagende en venijnige beklimmingen die daarbij horen. Zorgt de eerste rit meteen voor spektakel?

clock 12:12 12 uur 12. Lijstje met favorieten dit jaar indrukwekkender en langer dan ooit. Organisatie. Lijstje met favorieten dit jaar indrukwekkender en langer dan ooit Organisatie

clock 12:11 12 uur 11. De Baloise Belgium Tour doorkruist van 14 tot 18 juni de drie gewesten en biedt voor elke type renner iets interessants. Alpecin-Deceuninck mikt met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel op glorie in België. De Vlam van Ham zou wel eens meerdere ritten op zijn naam kunnen schrijven. Teamgenoot en alleskunner Van der Poel start als topfavoriet in deze vijfdaagse UCI Pro Series-wielerronde. In de sprints krijgt Philipsen stevige concurrentie van Caleb Ewan (Lotto-Dstny), Europees kampioen Fabio Jakobsen (Soudal-Quickstep), GerbenThijssen (Intermarché-Circus-Wanty) en Alexander Kristoff (Uno-X). .

clock 12:11 12 uur 11. Thibau Nys (Trek-Segafredo) zal ook in topvorm aan de start van de Baloise Belgium Tour komen. En de ambitie om zich te tonen heeft hij. Ook Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Florian Vermeersch (Lotto Dstny), Yves Lampaert (Soudal Quick-Step), John Degenkolb (DSM), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) en Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) zullen zeker niet onopgemerkt blijven gedurende de vijfdaagse koers. Wie zal in de voetsporen treden van Mauro Schmid en zichzelf tot eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour kronen? .

Wie zal in de voetsporen treden van Mauro Schmid en zichzelf tot eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour kronen?

clock 11:34 11 uur 34. Vanaf 15u live op VRT1 of via de livestream. De wedstrijd is vandaag live te volgen op VRT1 vanaf 15u. Kun je niet wachten tot dan? Geen zorgen! We voorzien je van start tot finish van tekstupdates, zodat je niets hoeft te missen. .

clock 19:30 19 uur 30. Philipsen: "Alles scherper stellen voor Tour". Overal waar Jasper Philipsen van de partij is, is hij op papier de snelste man van het pak. Dat verzilverde hij afgelopen zondag in de Elfstedenronde. Ook in de Baloise Belgium Tour wil Philipsen zijn snelle benen etaleren. "Het komt er voor mij op aan om alles scherper te stellen in functie van de Tour", zegt Philipsen. "We hebben in deze Baloise Belgium Tour nog enkele momenten om de sprinttrein (met onder meer Rickaert, Sinkeldam en Van der Poel) echt op punt te zetten." Philipsen kijkt vooral uit naar de slotetappe in Brussel. "De aankomst is een Belgische Champs-Elysées, met op de achtergrond het Atomium. Als ik zondag de rit win, vroeger mag ook, dan is dat mooi meegenomen naar het BK en de Tour." .



Ook in de Baloise Belgium Tour wil Philipsen zijn snelle benen etaleren. "Het komt er voor mij op aan om alles scherper te stellen in functie van de Tour", zegt Philipsen.



"We hebben in deze Baloise Belgium Tour nog enkele momenten om de sprinttrein (met onder meer Rickaert, Sinkeldam en Van der Poel) echt op punt te zetten."



Philipsen kijkt vooral uit naar de slotetappe in Brussel. "De aankomst is een Belgische Champs-Elysées, met op de achtergrond het Atomium. Als ik zondag de rit win, vroeger mag ook, dan is dat mooi meegenomen naar het BK en de Tour."