Snelle man Alberto Dainese boekt in Noorwegen pas zijn 2e zege van het seizoen

Wie het deelnemersveld van de Ronde van Noorwegen had bekeken, wist dat Alberto Dainese op papier niet veel concurrentie had te duchten in de massasprints.



Dat bleek in het echt nog lelijk tegen te vallen, want de 19-jarige Noah Hobbs leek in de sprint lange tijd op weg naar een sensationele zege. Tot Dainese de Brit in de laatste meters toch nog remonteerde.



Voor de Italiaan is het de 2e ritzege van 2023, een seizoen waarin velen hadden verwacht dat hij helemaal zou doorbreken. In de Giro wist hij wel voor het 2e jaar op een rij te zegevieren, maar daar bleef het tot vandaag bij. Is hij nu weer vertrokken?