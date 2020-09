Vermeersch wint Antwerp Port Epic na potje poker in finale

Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. In een finale met drie wachtte hij het juiste moment af om zijn sprint aan te trekken. Stan Dewulf raakte er niet meer over, Baptiste Planckaert werd derde. Het is voor Vermeersch pas zijn tweede zege bij de profs.

De Antwerp Port Epic, een manche van de Bingoal Cycling Cup, beloofde dit jaar opnieuw voor spektakel te zorgen. De wedstrijd om en rond de haven van Antwerpen, die in 2018 ontstond uit de Schaal Sels, schotelde de renners 36 kilometer aan onverharde wegen en 29 kilometer kasseigeweld voor. Het zou een namiddag stof happen worden voor het peloton.

Niemand geraakt weg in chaotische openingsfase

De openingsfase was chaotisch. Onder impuls van Circus-Wanty Gobert en Lotto-Soudal werden alle ontsnappingspogingen in de kiem gesmoord. De Amerikaan Carpenter was de enige die eventjes van zijn vrijheid kon proeven, maar ook dat liedje duurde niet lang.

Ook in het tweede wedstrijduur was de enige noemenswaardige ontsnapping geen lang leven beschoren. De razendsnelle opvolging van kasseiwegen en onverharde stroken zorgde voor een ware uitputtingsslag. Het aantal valpartijen en lekke banden was niet bij te houden.

Het was stof happen voor de renners vandaag.

Vermeersch doet Dewulf en Planckaert in het stof bijten

Op zo’n 60 kilometer van de aankomst zagen we voor het eerst licht aan het einde van de stofwolk. Onder impuls van een sterke Baptiste Planckaert en Gianni Vermeersch werd de deur achteraan het peloton opengezet. Met een elitegroep van zo’n 25 man doken ze de finale in.

Na wat afwisseling aan kop van de koers waren het opnieuw Planckaert en Vermeersch die de koers in een beslissende plooi legden. Stan Dewulf, de jonge krachtpatser van Lotto-Soudal, kon zijn wagonnetje nog aanhaken, de rest had de slag gemist.

Al snel liep de voorsprong van het koptrio op naar de twee minuten. Zware stroken zoals de Blokweg of de Ekerse Putten leverden niets meer op, een sprint zou beslissen over winst in de haven van Antwerpen. In de slotkilometer kregen we nog een waar pokerspel, maar in de sprint hadden Dewulf en Planckaert geen verhaal tegen een sterke Vermeersch.

Gianni Vermeersch klopt Dewulf en Planckaert en wint de Antwerp Port Epic

Vermeersch: "Ik wou de koers heel zwaar maken"

Een besmeurde en bestofte Vermeersch reageerde gelukkig bij onze reporter. "Het was een heel mooie wedstrijd maar wel heel zwaar. Er stond ook vrij veel wind. Ik heb heel de dag vrij aanvallend gekoerst, ik wou de wedstrijd heel zwaar maken. Ik voelde dat ik door mijn beste krachten heen was, maar toen we met drie weg waren geloofde ik in mijn winstkansen." "Ik probeerde na mijn mislukte aanval om zo best mogelijk vooraan te zitten, omdat ik wist dat er toch opnieuw een groep zou wegrijden. Zo ben ik altijd vooraan meegeweest. In de sprint dacht ik even dat ik te vroeg gewonnen was, maar uiteindelijk kon Dewulf goed afhouden." Na Tim Merlier gisteren en Mathieu van der Poel vandaag in de Tirreno-Adriatico zorgt Vermeersch voor een nieuw succes voor Alpecin-Fenix. "Dat is prachtig. Gisteren pakte Tim al een heel mooie zege op WorldTour-niveau. Vandaag nemen we een dubbeloverwinning, het feest kan niet op."

Rituitslag Antwerp Port Epic Rituitslag Antwerp Port Epic naam 1 Gianni Vermeersch 2 Stan Dewulf 3 Baptiste Planckaert 4 Alexander Krieger 5 Jordi Meeus 6 Bram Welten 7 Amaury Capiot 8 Jelle Wallays 9 Rick Pluimers 10 Xandro Meurisse