LIVE: Amstel Gold Race vrouwen: wie volgt Marianne Vos op?

We zijn nu echt vertrokken, want er wordt met de rode vlag gezwaaid. Zou dat enkele rensters inspireren om meteen de vroege vlucht op te zetten?

Na een aanhef van 73 kilometer krijgen we 3 rondjes van 18 kilometer. In die lus liggen de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Na de laatste passage, de 4e van de dag, is het nog 1,6 kilometer tot de finish.

10 uur 19. Goeiemorgen wielerliefhebbers. In deze 8e editie moeten de vrouwen 127,5 kilometer overbruggen tussen Maastricht (vertrek om 10u35) en Valkenburg (aankomst rond 14u00). Na een aanhef van 73 kilometer krijgen we 3 rondjes van 18 kilometer. In die lus liggen de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. Na de laatste passage, de 4e van de dag, is het nog 1,6 kilometer tot de finish. .

15:35

15 uur 35. Gelijk prijzengeld. De wielrensters die komend weekend in de Amstel Gold Race voorin eindigen, gaan net zo veel verdienen als hun mannelijke collega's. De Amstel volgt zo het voorbeeld van onder meer de Ronde van Vlaanderen, waar het prijzengeld ook gelijk werd getrokken. "In de afgelopen jaren hebben we steeds opnieuw stappen genomen om ook meer gelijkheid te krijgen in de Amstel Gold Race", licht marketingdirecteur Els Dijkhuizen toe. "Daarnaast hebben we het prijzengeld de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en trekken we het vanaf de aankomende editie voor de mannen en vrouwen helemaal gelijk." .