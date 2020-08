Renners in de Tour voorgesteld tijdens sobere ceremonie in Nice

De voorstelling van de renners uit de Tour brengt steevast een massa mensen op de been - denken we maar aan de presentatie van vorig jaar op de Grote Markt in Brussel. Door de bekende omstandigheden was het deze keer allemaal iets kleinschaliger.

Mondjesmaat waren de mensen op het plein voor het podium toegelaten. De ceremoniemeester deed zijn uiterste best, maar een uitgelaten sfeer kregen we helaas nooit.

De voorstelling van de teams was ook een beetje in mineur. Om praktische redenen bleef het meestal gewoon bij het afroepen van de naam van de renner. De zeldzame keer dat er toch iemand een vraag mocht beantwoorden - Sagan, Pinot, Alaphilippe, Bardet en Bernal - kregen we niet meer te horen dan wat gemeenplaatsen.

Het meest emotionele moment kregen we bij de hommage van de Franse chouchou Poupou, ofwel Raymond Poulidor. Zijn dood eind vorig jaar kon natuurlijk niet onvermeld passeren, zeker niet aangezien Poulidor zowel als actieve renners maar zeker ook nadien ongekend populair was in de Tour en zeker ook ver daarbuiten.