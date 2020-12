Wielertransfers: Prades ruilt Movistar voor kopmanschap bij Nippo Delko

16:11 16 uur 11. Eduard Prades tekent voor twee jaar bij Nippo Delko One Provence. Eduard Prades ruilt zijn wielershirt van Movistar voor een exemplaar van de Franse ploeg Nippo Delko Provence One. De 33-jarige Spanjaard tekent een contract voor twee jaar bij het Franse ProTeam. "Bij deze ploeg krijg ik een kalender die me op het lijf is geschreven en de aandacht die nodig is om resultaten neer te zetten", zegt Prades. "Ik wil me goed integreren en samenwerken om koersen te winnen." Prades, die onder meer de Ronde van Noorwegen en Turkije heeft gewonnen, krijgt een belangrijkere rol bij Nippo Delko. "Hij heeft meer het profiel van een kopman op procontinentaal niveau dan dat van een goede luitenant op WorldTour-niveau", zegt ploegmanager Philippe Lannes. . Eduard Prades tekent voor twee jaar bij Nippo Delko One Provence Eduard Prades ruilt zijn wielershirt van Movistar voor een exemplaar van de Franse ploeg Nippo Delko Provence One. De 33-jarige Spanjaard tekent een contract voor twee jaar bij het Franse ProTeam. "Bij deze ploeg krijg ik een kalender die me op het lijf is geschreven en de aandacht die nodig is om resultaten neer te zetten", zegt Prades. "Ik wil me goed integreren en samenwerken om koersen te winnen." Prades, die onder meer de Ronde van Noorwegen en Turkije heeft gewonnen, krijgt een belangrijkere rol bij Nippo Delko. "Hij heeft meer het profiel van een kopman op procontinentaal niveau dan dat van een goede luitenant op WorldTour-niveau", zegt ploegmanager Philippe Lannes.

01-12-2020

Van der Poel verwelkomt Oostenrijker Bayer. Alpecin-Fenix mag volgend seizoen alle grote rondes rijden en kan dus wel wat klimgeweld gebruiken. De Oostenrijker Tobias Bayer is de nieuwste aanwinst met klimmersbenen. De 21-jarige belofte tekende een contract voor 2 seizoenen bij de ploeg van Mathieu van der Poel. In 2019 kroonde Bayer zich tot Oostenrijks beloftekampioen op de weg. Dit seizoen veroverde hij ook de Oostenrijkse beloftetitel in het tijdrijden. "Tobias heeft deze sprong in zijn carrière verdiend", reageert de ploegmanager van Tirol-KTM, de ploeg waar Bayer tot en met dit jaar bij reed. "Zijn talent, zijn aanvallende ingesteldheid en goede resultaten zorgden ervoor dat hij op de radar kwam van de grote teams. We kijken ernaar uit om Tobias de komende 2 jaar aan de zijde van Mathieu van der Poel te zien strijden."





In 2019 kroonde Bayer zich tot Oostenrijks beloftekampioen op de weg. Dit seizoen veroverde hij ook de Oostenrijkse beloftetitel in het tijdrijden. "Tobias heeft deze sprong in zijn carrière verdiend", reageert de ploegmanager van Tirol-KTM, de ploeg waar Bayer tot en met dit jaar bij reed.





"Zijn talent, zijn aanvallende ingesteldheid en goede resultaten zorgden ervoor dat hij op de radar kwam van de grote teams. We kijken ernaar uit om Tobias de komende 2 jaar aan de zijde van Mathieu van der Poel te zien strijden."

26-11-2020

Astana verlengt met Loetsenko en trekt Steve Bauer aan. Aleksej Loetsenko blijft nog wat voor Astana rijden. De 28-jarige Kazakse kampioen, die in de Tour 2020 de rit naar Mont Aigoual won, is al sinds zijn profdebuut in 2012 bij het team van zijn land. De WorldTour-ploeg kondigde ook de komst van de Canadees Steve Bauer aan als nieuwe sportdirecteur. Met Premier Tech heeft Astana volgend seizoen een Canadese cosponsor, vandaar. Bauer (61) won olympisch zilver (in 1984) en een Tour-rit, maar is vooral bekend van het WK 1988 in Ronse. Hij werd toen 2e, nadat de Canadees in volle sprint Claude Criquielion ten val had gebracht. Zo kreeg Maurizio Fondriest de regenboogtrui cadeau. Bauer werd nadien gediskwalificeerd. Naast Bauer treedt ook de Kazakse oud-renner Dmitri Moeravjev toe tot het team als sportdirecteur.

De WorldTour-ploeg kondigde ook de komst van de Canadees Steve Bauer aan als nieuwe sportdirecteur. Met Premier Tech heeft Astana volgend seizoen een Canadese cosponsor, vandaar. Bauer (61) won olympisch zilver (in 1984) en een Tour-rit, maar is vooral bekend van het WK 1988 in Ronse. Hij werd toen 2e, nadat de Canadees in volle sprint Claude Criquielion ten val had gebracht. Zo kreeg Maurizio Fondriest de regenboogtrui cadeau. Bauer werd nadien gediskwalificeerd.



Naast Bauer treedt ook de Kazakse oud-renner Dmitri Moeravjev toe tot het team als sportdirecteur.

EF Pro Cycling vist Will Barta op. Will Barta heeft dan toch een ploeg gevonden voor volgend seizoen. De Amerikaan was een van de laatste renners van het ontbonden CCC die nog zonder job zat voor 2021, maar dankzij zijn verbluffende tijdrit in de Vuelta reed hij zich in de kijker van EF Pro Cycling. Barta verloor die tijdrit in de Vuelta met een paar honderdsten tegen Primoz Roglic. Hij zag zo een eerste profzege aan zijn neus voorbijgaan. "Ik ben nog aan het uitzoeken waar mijn talenten liggen", zegt de 24-jarige Barta. "Dat hoop ik bij EF te kunnen doen."

Barta verloor die tijdrit in de Vuelta met een paar honderdsten tegen Primoz Roglic. Hij zag zo een eerste profzege aan zijn neus voorbijgaan. "Ik ben nog aan het uitzoeken waar mijn talenten liggen", zegt de 24-jarige Barta. "Dat hoop ik bij EF te kunnen doen."

25-11-2020

Pocketklimmer verhuist naar Movistar. Team Movistar heeft nog maar een eens klimspecialist aan zijn kern toegevoegd. Miguel Angel Lopez (26) maakt de overstap van Astana. Het Colombiaanse lichtgewicht kon ook naar BORA of AG2R, maar hij koos uiteindelijk voor het Spaanse Movistar. "Een van de beste ploegen ter wereld", reageert Lopez, die in de Tour de koninginnenrit in de Alpen won. "Movistar betekent veel voor het Colombiaanse en bij uitbreiding voor het Zuid-Amerikaanse wielrennen."

Het Colombiaanse lichtgewicht kon ook naar BORA of AG2R, maar hij koos uiteindelijk voor het Spaanse Movistar.

"Een van de beste ploegen ter wereld", reageert Lopez, die in de Tour de koninginnenrit in de Alpen won. "Movistar betekent veel voor het Colombiaanse en bij uitbreiding voor het Zuid-Amerikaanse wielrennen."