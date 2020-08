Wielertransfers: nieuwe knecht voor Van Aert, Sagan vormt duo met Politt

De 26-jarige Fransman Pierre Latour ruilt AG2R voor Direct Energie. Het rondetalent tekende voor twee jaar, met nog een optie op een 3e jaar.





Latour werd in 2015 prof bij AG2R. In 2016 won hij bij zijn debuut in een grote ronde meteen een rit in de Vuelta. In 2018 won hij het jongerenklassement in de Tour de France, waarin hij algemeen 13e werd.





Twee keer kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden (2017 en 2018). Met ook nog een ritzege in de Ronde van de Ain in 2015 zit hij in totaal aan 4 profzeges.