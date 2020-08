Weer topper weg bij Mitchelton: ook Jack Haig verlaat het schip

Lotto Soudal heeft Andreas Kron vastgelegd. De 22-jarige Deen komt op 1 januari over van ProTeam Riwal Readynez en ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen. Kron reed woensdag nog in de aanval in de finale van de koninginnerit van de Ronde van Wallonië.





"De WorldTour is altijd al mijn ultieme doel geweest", keek Kron al vooruit. "Na vier seizoenen Riwal is het nu zo ver. Ik ben overgelukkig, maar nu begint het pas. Ik ben me daar terdege bewust van. Bij Lotto Soudal wil ik vooruitgang maken. Dit team werkt veel met jonge renners. Voor mij was dit een van de redenen om voor deze Belgische ploeg te kiezen. In alle rust kunnen ze daar werken aan mijn ontwikkeling als renner en als mens. Ze hebben een plan met me en dat charmeert me."





Kron is een veelzijdige renner, die zowel op de piste als op de weg sterk is. Vorig seizoen finishte hij nog als tweede in de Ardennenrit van de Ronde van België, na Victor Campenaerts en net voor Remco Evenepoel. In het begin van 2020 veroverde Kron nog de witte trui als beste jongere in de Saudi Tour.





"Ik zag hem aan het werk op het WK bij de beloften in Harrogate, waar Andreas als vijfde eindigde in danteske omstandigheden", legde CEO John Lelangue uit. "Hij is een renner met karakter. We volgen hem al een tijdje. Hij moet een grote stap zetten, maar we zullen hem daarbij helpen. Andreas heeft ons aangegeven dat hij wil uitblinken in de Ardense koersen en de kleinere rittenkoersen. We zullen hem de tijd geven die hij nodig heeft, maar ik ben ervan overtuigd dat hij ons vrij snel zal verbazen. Het wederzijds vertrouwen is groot."