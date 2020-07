VIDEO: Remco Evenepoel blaast bergop kleppers als Yates, Landa en Carapaz weg

16:47 16 uur 47. De finish van Remco Evenepoel.

16:45 16 uur 45. Winnaar én leider Evenepoel. Remco Evenepoel slaat een dubbelslag op de Picon Blanco. Hij wint alleen de eerste etappe bergop, hij mag morgen ook de leiderstrui aantrekken. En op de top van de col is storm op komst. Eentje die Evenepoel veroorzaakt heeft? . Winnaar én leider Evenepoel Remco Evenepoel slaat een dubbelslag op de Picon Blanco. Hij wint alleen de eerste etappe bergop, hij mag morgen ook de leiderstrui aantrekken. En op de top van de col is storm op komst. Eentje die Evenepoel veroorzaakt heeft?

16:44 16 uur 44. Remco Evenepoel wint! Hij steekt zijn vingers in de lucht en stoft zijn truitje nog even af: Remco Evenepoel heeft jongens met een groot palmares geklopt. George Bennett wordt 2e, Mikel Landa 3e. . Remco Evenepoel wint! Hij steekt zijn vingers in de lucht en stoft zijn truitje nog even af: Remco Evenepoel heeft jongens met een groot palmares geklopt. George Bennett wordt 2e, Mikel Landa 3e.

16:43 16 uur 43. Venga Evenepoel. Spaanse aanmoedigingen voor Remco Evenepoel. Venga Evenepoel Spaanse aanmoedigingen voor Remco Evenepoel

16:42 16 uur 42. Remco Evenepoel versnelt nog.

16:41 16 uur 41. Slotkilometer. Nog 1 km: met een opengeritste trui is Remco Evenepoel op weg naar zijn 6e zege van het seizoen. Wat een klasbak. . Slotkilometer Nog 1 km: met een opengeritste trui is Remco Evenepoel op weg naar zijn 6e zege van het seizoen. Wat een klasbak.

16:40 16 uur 40. Daar gaat Evenepoel.

16:38 16 uur 38. Demarrage Evenepoel! Terwijl ze leider Adria bijbenen, demarreert Remco Evenepoel! Yates, Landa, Carapaz, Chaves, Bennett... hij rolt ze allemaal op. . Demarrage Evenepoel! Terwijl ze leider Adria bijbenen, demarreert Remco Evenepoel! Yates, Landa, Carapaz, Chaves, Bennett... hij rolt ze allemaal op.

16:36 16 uur 36. Evenepoel met Chaves en Bennett. Chaves (Mitchelton) valt twee keer aan. Evenepoel (Deceuninck) gaat samen met Bennett (Jumbo) in de achtervolging. . Evenepoel met Chaves en Bennett Chaves (Mitchelton) valt twee keer aan. Evenepoel (Deceuninck) gaat samen met Bennett (Jumbo) in de achtervolging.

16:33 16 uur 33. Evenepoel met Yates, Carapaz en Landa. Terwijl Ben Hermans eraan is voor de moeite, blijft Remco Evenepoel knap standhouden tussen kleppers als Simon Yates, Mikel Landa en Richard Carapaz. . Evenepoel met Yates, Carapaz en Landa Terwijl Ben Hermans eraan is voor de moeite, blijft Remco Evenepoel knap standhouden tussen kleppers als Simon Yates, Mikel Landa en Richard Carapaz.

16:33 16 uur 33. Nog 3 km: redt Roger Adria het tot op de top?

16:31 16 uur 31. Mondmaskers. Op de klim spotten we enkele supporters, allemaal keurig met een mondmasker op de snoet. Een voorspel voor de Tour? . Mondmaskers Op de klim spotten we enkele supporters, allemaal keurig met een mondmasker op de snoet. Een voorspel voor de Tour?

16:30 16 uur 30. Nog 4 km en een bonus van 1'45" voor koploper Adria. . Nog 4 km en een bonus van 1'45" voor koploper Adria.

16:29 16 uur 29. De ploeg van Simon Yates (Mitchelton-Scott) roept Contreras tot de orde. . De ploeg van Simon Yates (Mitchelton-Scott) roept Contreras tot de orde.

16:27 16 uur 27. De Colombiaan Contreras van Astana snelt weg uit de groep en gaat op zoek naar Ben Hermans. Onze landgenoot rijdt in 2e positie. . De Colombiaan Contreras van Astana snelt weg uit de groep en gaat op zoek naar Ben Hermans. Onze landgenoot rijdt in 2e positie.

16:25 16 uur 25. Koploper Roger Adria.

16:24 16 uur 24. Leider lost. Voor titelverdediger Sosa (Ineos) is het voorbij. Hij moet lossen in de groep der favorieten, net als leider Grossschartner. . Leider lost Voor titelverdediger Sosa (Ineos) is het voorbij. Hij moet lossen in de groep der favorieten, net als leider Grossschartner.

16:23 16 uur 23. Attente Evenepoel. Simon Yates neemt over. Ook Remco Evenepoel is attent. . Attente Evenepoel Simon Yates neemt over. Ook Remco Evenepoel is attent.

16:22 16 uur 22. Achter Hermans krijgen we heel wat klinkende namen. Carapaz trekt de groep op een lint. . Achter Hermans krijgen we heel wat klinkende namen. Carapaz trekt de groep op een lint.

16:21 16 uur 21. Aanval Ben Hermans. Ben Hermans valt als eerste aan op de Picon Blanco. De Belg van Israël Start-Up Nation heeft er zin in. . Aanval Ben Hermans Ben Hermans valt als eerste aan op de Picon Blanco. De Belg van Israël Start-Up Nation heeft er zin in.

16:20 16 uur 20. Wereldkampioen Mads Pedersen moet als een van de eersten lossen. . Wereldkampioen Mads Pedersen moet als een van de eersten lossen.

16:19 16 uur 19. Waaiers hebben we gehad, nu is het klimmen geblazen.

16:18 16 uur 18. Ook de groep met de favorieten begint aan de col buiten categorie. Jasper Stuyven is de gids. . Ook de groep met de favorieten begint aan de col buiten categorie. Jasper Stuyven is de gids.

16:14 16 uur 14. Klimmen maar. Nog 8,5 km: leider Roger Adria begint met een voorsprong van meer dan 3 minuten aan de klim van de Picon Blanco. Juicht hij straks op de col buiten categorie? Van de overige koplopers is geen sprake meer. . Klimmen maar Nog 8,5 km: leider Roger Adria begint met een voorsprong van meer dan 3 minuten aan de klim van de Picon Blanco. Juicht hij straks op de col buiten categorie? Van de overige koplopers is geen sprake meer.

16:12 16 uur 12. 3 treinen. Nog 3 km tot de voet van de slotklim: links zet Ineos een trein op, rechts rijdt die van Jumbo. Evenepoel en Deceuninck rijden tussen de twee in. . 3 treinen Nog 3 km tot de voet van de slotklim: links zet Ineos een trein op, rechts rijdt die van Jumbo. Evenepoel en Deceuninck rijden tussen de twee in.

16:10 16 uur 10. Wie temt zo meteen de Picon Blanco? We zetten enkele kleppers op een rij: . Wie temt zo meteen de Picon Blanco? We zetten enkele kleppers op een rij:

16:09 16 uur 09. Remco Evenepoel.

16:08 16 uur 08. Simon Yates.

16:08 16 uur 08. Mikel Landa.

16:07 16 uur 07. Enric Mas.

16:07 16 uur 07. Richard Carapaz.

15:58 15 uur 58. 1 leider. Nog 18 km: na meer dan 130 km in de aanval voelt Roger Adria dat er nog wat in er tank zit. De 22-jarige Spanjaard is weggesneld uit de kopgroep. . 1 leider Nog 18 km: na meer dan 130 km in de aanval voelt Roger Adria dat er nog wat in er tank zit. De 22-jarige Spanjaard is weggesneld uit de kopgroep.

15:54 15 uur 54. Rijdt Felix Grossschartner ook morgen in de leiderstrui?

15:46 15 uur 46. Vat is af. In het peloton moeten de snelle jongens afhaken. Het beukwerk heeft krachten gekost voor jongens als Gaviria, Démare en Nizzolo. Bij de koplopers laat de Spanjaard Galvan zich uitzakken. . Vat is af In het peloton moeten de snelle jongens afhaken. Het beukwerk heeft krachten gekost voor jongens als Gaviria, Démare en Nizzolo. Bij de koplopers laat de Spanjaard Galvan zich uitzakken.

15:44 15 uur 44. Nog 28 km: Theuns en zijn medevluchters beklimmen de Alto de Retuerta (0,9 km - 8,2%). Daarna snijden we de finale aan met de aankomst op de Picon Blanco als hoogtepunt. . Nog 28 km: Theuns en zijn medevluchters beklimmen de Alto de Retuerta (0,9 km - 8,2%). Daarna snijden we de finale aan met de aankomst op de Picon Blanco als hoogtepunt.

15:35 15 uur 35. Deze mannen hebben Remco Evenepoel niet klein gekregen.

15:31 15 uur 31. Lampaert in de cockpit. De ploegmaats van Evenepoel hebben het begrepen. Lampaert houdt zijn collega's van BORA (met leider Grossschartner) en Ineos (voor Carapaz) goed in de gaten, Morkov zet zich op kop. . Lampaert in de cockpit De ploegmaats van Evenepoel hebben het begrepen. Lampaert houdt zijn collega's van BORA (met leider Grossschartner) en Ineos (voor Carapaz) goed in de gaten, Morkov zet zich op kop.

15:30 15 uur 30. Nog 37 km: de favorieten volgen op 4 minuten van de 9 koplopers. De vlucht van de dag is opgezet na 1 kilometer. Edward Theuns is erbij. . Nog 37 km: de favorieten volgen op 4 minuten van de 9 koplopers. De vlucht van de dag is opgezet na 1 kilometer. Edward Theuns is erbij.

15:24 15 uur 24. Waar is Remco? Daar is Remco. De 2e waaier heeft de mannen van Ineos en BORA bijgebeend. Remco Evenepoel zit weer waar hij moet zitten. Tot zover de eerste putsch van de dag. . Waar is Remco? Daar is Remco De 2e waaier heeft de mannen van Ineos en BORA bijgebeend. Remco Evenepoel zit weer waar hij moet zitten. Tot zover de eerste putsch van de dag.

15:17 15 uur 17. Adios Sosa. Oei, titelverdediger Sosa heeft de boot gemist. Lost Ineos het gaspedaal nu? Of gaat 's werelds duurste ploeg vol voor Carapaz? De Girowinnaar zit wel aan boord. . Adios Sosa Oei, titelverdediger Sosa heeft de boot gemist. Lost Ineos het gaspedaal nu? Of gaat 's werelds duurste ploeg vol voor Carapaz? De Girowinnaar zit wel aan boord.

15:06 15 uur 06. Waaiers! Met de wind als bondgenoot beuken BORA en Ineos zo hard dat het peloton in stukken scheurt. De ploegmaats van Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) moeten in actie schieten. . Waaiers! Met de wind als bondgenoot beuken BORA en Ineos zo hard dat het peloton in stukken scheurt. De ploegmaats van Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) moeten in actie schieten.

15:05 15 uur 05. Nog 56 km: in het peloton neemt de ploeg van leider Grossschartner (BORA-Hansgrohe) het heft in handen. Team Ineos steekt een handje toe (voor kopman Richard Carapaz). . Nog 56 km: in het peloton neemt de ploeg van leider Grossschartner (BORA-Hansgrohe) het heft in handen. Team Ineos steekt een handje toe (voor kopman Richard Carapaz).

14:55 14 uur 55. De Alto de la Mota, Alto Escaleron en de Alto de Ailanes (allemaal 3e categorie) hebben we gehad. Straks doemen nog de Alto de Retuerta (3e) en vooral de Picon Blanco (buiten categorie) op. . De Alto de la Mota, Alto Escaleron en de Alto de Ailanes (allemaal 3e categorie) hebben we gehad. Straks doemen nog de Alto de Retuerta (3e) en vooral de Picon Blanco (buiten categorie) op.

14:50 14 uur 50. In de helft van deze etappe knabbelt het peloton aan de bonus van de kopgroep. Edward Theuns en zijn kompanen houden nog zo'n 8 minuten over. . In de helft van deze etappe knabbelt het peloton aan de bonus van de kopgroep. Edward Theuns en zijn kompanen houden nog zo'n 8 minuten over.

14:27 14 uur 27. 9 minuten voorsprong voor de 9 vluchters. Nog 82 km: de 9 koplopers rijden zo'n 9 minuten voor het peloton uit. Het is aftellen naar de beklimming van de slotcol. . 9 minuten voorsprong voor de 9 vluchters Nog 82 km: de 9 koplopers rijden zo'n 9 minuten voor het peloton uit. Het is aftellen naar de beklimming van de slotcol.

14:07 14 uur 07. Edward Theuns voert de kopgroep aan.

13:57 13 uur 57. Nog iets meer dan 100 km: ook de 2e col van 3e categorie hebben we gehad. Opnieuw komt de Bask Martin Gotzon (Euskaltel) als eerste boven. Met 28 punten staat hij weer wat steviger op kop in het bergklassement. . Nog iets meer dan 100 km: ook de 2e col van 3e categorie hebben we gehad. Opnieuw komt de Bask Martin Gotzon (Euskaltel) als eerste boven. Met 28 punten staat hij weer wat steviger op kop in het bergklassement.



13:44 13 uur 44. Theuns zegekoning in kopgroep. Edward Theuns is veruit de koploper met het grootste palmares. Met 8 zeges doet hij stukken beter dan de Kazach Stalnov (1 overwinning). De overige 6 hebben nog geen enkele profkoers op hun naam staan. Vorig jaar sprintte Theuns naar nummer 8 in de Primus Classic in Haacht. Kijk hieronder nog eens hoe dat ging. . Theuns zegekoning in kopgroep Edward Theuns is veruit de koploper met het grootste palmares. Met 8 zeges doet hij stukken beter dan de Kazach Stalnov (1 overwinning). De overige 6 hebben nog geen enkele profkoers op hun naam staan.

13:43 13 uur 43. Edward Theuns wint Primus Classic 2019. Edward Theuns wint Primus Classic 2019

13:36 13 uur 36. 4 cols van 3e categorie als voorgerecht. Het peloton in Spanje moet vanmiddag 150 km overbruggen. Op weg naar de slotklim krijgen de deelnemers 4 cols van 3e categorie voorgeschoteld. De eerste - de Alto de la Mota (3,6 km - 5,1 %) - hebben ze net achter de kiezen. . 4 cols van 3e categorie als voorgerecht Het peloton in Spanje moet vanmiddag 150 km overbruggen. Op weg naar de slotklim krijgen de deelnemers 4 cols van 3e categorie voorgeschoteld. De eerste - de Alto de la Mota (3,6 km - 5,1 %) - hebben ze net achter de kiezen.

13:05 13 uur 05. Edward Theuns is mee in de ontsnapping. De eerste vlucht van de dag is een feit. Edward Theuns (Trek-Segafredo) is een van de 9 koplopers. 4 Spanjaarden (Adria, Galvan, Martine en Nicolau), 1 Kazach (Stalnov), 1 Colombiaan (Osorio), 1 Nederlander (Bol) en 1 Hongaar (Dina) vergezellen onze landgenoot. . Edward Theuns is mee in de ontsnapping De eerste vlucht van de dag is een feit. Edward Theuns (Trek-Segafredo) is een van de 9 koplopers. 4 Spanjaarden (Adria, Galvan, Martine en Nicolau), 1 Kazach (Stalnov), 1 Colombiaan (Osorio), 1 Nederlander (Bol) en 1 Hongaar (Dina) vergezellen onze landgenoot.

