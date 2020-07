Sam Bennett wint met het lef van leider en ploegmaat Remco Evenepoel

16:43 16 uur 43. In de herhaling zien we Sam Bennett perfect geplaatst zitten in een gevaarlijke bocht. Achter hem ging een renner van FDJ tegen de grond en hinderde zo het hele peloton. . In de herhaling zien we Sam Bennett perfect geplaatst zitten in een gevaarlijke bocht. Achter hem ging een renner van FDJ tegen de grond en hinderde zo het hele peloton.

16:41 16 uur 41. EINDE: Bennett wint de 4e etappe. Sam Bennett profiteert optimaal van de chaos in het peloton. In de lastige slotkilometer spurt hij van jan en alleman weg. Hij kan helemaal alleen over de streep rijden. Het is de tweede zege op een rij voor Deceuninck-Quick Step.

16:40 16 uur 40. Nog een val, Bennett alleen. Het slot wordt helemaal ontregeld door een val. Bennett vliegt ondertussen als een raket weg.

16:38 16 uur 38. FDJ op kop. Het peloton moet zich door enkele bochten wringen en Groupama-FDJ eist de kop op.

16:37 16 uur 37. Nog 3 km. Etappe 4 zit er bijna op en het kan nog alle kanten uit. Zes ploegen zitten perfect geplaatst.

16:34 16 uur 34. Daar is Quick Step. Ze vallen niet echt op door hun verschillende truien, maar Deceuninck-Quick Step komt ook een gunstig plaatsje voorin opeisen. NTT is ook van de partij. We krijgen zo zes treintjes op een rij. Nog 5 km te gaan.

16:33 16 uur 33. Wat kan Sam Bennett zo dadelijk in de sprint?

16:31 16 uur 31. Vier ploegen met treintjes. Jumbo-Visma, Groupama-FDJ, Bahrain McLaren en Bora-Hansgrohe brengen hun treintjes naar de kop van het peloton. Nog steeds geen spoor van Deceuninck-Quick Step en Sam Bennett.