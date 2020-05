16:16 16 uur 16. Een dag later... In de slottijdrit in Milaan finisht De Gendt 5e. Hij flikt het en eindigt 3e in de eindstand. De eindzege is voor Hesjedal, die Rodriguez nog uit de roze trui fietst. . Een dag later... In de slottijdrit in Milaan finisht De Gendt 5e. Hij flikt het en eindigt 3e in de eindstand. De eindzege is voor Hesjedal, die Rodriguez nog uit de roze trui fietst.

16:15 16 uur 15. De reactie van de ritwinnaar: "Ik had dit voor de rit niet verwacht"

16:12 16 uur 12. Cunego eindigt op de Stelvio tweede, voor Nieve, Rodriguez, Scarponi en Hesjedal. De Spanjaard trekt als leider naar de slottijdrit van morgen in Milaan, maar zijn bonus is allerminst geruststellend. Dit zijn de verschillen in de stand na de Stelvio: Rodriguez, Hesjedal op 31", Scarponi op 1'51" en De Gendt als 4e op 2'18".

De Spanjaard trekt als leider naar de slottijdrit van morgen in Milaan, maar zijn bonus is allerminst geruststellend.

Dit zijn de verschillen in de stand na de Stelvio: Rodriguez, Hesjedal op 31", Scarponi op 1'51" en De Gendt als 4e op 2'18".

16:11 16 uur 11. Kijk naar de laatste kilometer op de Stelvio:

16:09 16 uur 09. Ritzege Thomas De Gendt! Petje af voor Thomas De Gendt, die deze 20e etappe op zijn naam schrijft. Hij ziet op de top van de Stelvio alle kleuren van de regenboog, maar we zullen nog lang met een glimlach aan deze dag terugdenken. En nu gaan we seconden tellen.

16:09 16 uur 09. Tussen een zee van Italiaanse fans huppelt De Gendt naar de finish. We koersen bijna 7 uur.

16:06 16 uur 06. Ultimo chilometro! Nog 1.000 meter voor Thomas De Gendt. Onze commentatoren trekken hem naar de finish. Wat een kabinetstukje.

16:05 16 uur 05. Het gaat niet alleen om de etappe voor De Gendt: er zit iets aan te komen... José De Cauwer

16:04 16 uur 04. In het peloton zijn ze stilaan gaar gekookt. Hesjedal blijft beuken en verkoopt Basso een oplawaai. Scarponi en Rodriguez kunnen de Canadees wel nog volgen.