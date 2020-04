11:50

11 uur 50. Naesen: "Winnen is vandaag plan A". Oliver Naesen (AG2R) laat niets aan het toeval over en zit thuis al klaar in zijn koersplunje. "De Ronde van Vlaanderen op de rollen is een korte en heel intense wedstrijd. Het zal van in het begin volle bak zijn", blikt Naesen vooruit in De Zevende Dag. "Winnen is vandaag plan A.".