Herbekijk Parijs-Roubaix 2002: "5 + 5 is 10: het werk is af"

16 uur 22. Museeuw soleert naar winst in Roubaix: "5 + 5= 10: het werk is af".

"5 + 5 is 10", zegt Michel Wuyts. "Het werk is af." Johan Museeuw wint deze 100e editie van Parijs-Roubaix na een monsterlijke solo van meer dan 40 kilometer. Het is zijn 10e Wereldbeker-zege uit zijn carrière.

16:19

16 uur 19. Laatste kilometer! De showsteentjes vlak voor de Velodroom nemen we er nog snel bij. De toeschouwers in Roubaix verzorgen de blijde intrede. Bij het opdraaien van de piste begint Museeuw nog even te driften, hij wijkt nog even van het juiste pad af. .