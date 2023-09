Red Dragons ontfutselen grootmacht Polen één setje en verlaten het EK zo met opgeheven hoofd

Bij 18-16 wil de Poolse bondscoach er snel een einde aan maken. Hij gooit opslagkanon Leon - die deze week het wereldrecord vestigde met de snelste service ooit: 138 kilometer per uur - in de strijd. Die maakt meteen een ace met wat geluk.

22 uur 57. Poolse bondscoach gooit Leon in de strijd. Bij 18-16 wil de Poolse bondscoach er snel een einde aan maken. Hij gooit opslagkanon Leon - die deze week het wereldrecord vestigde met de snelste service ooit: 138 kilometer per uur - in de strijd. Die maakt meteen een ace met wat geluk. .

clock 22:52

22 uur 52. Met een magische eenhandige redding houdt Polen zich in leven tijdens de rally. Niet veel later maakt Cox - die uitstekend ingevallen is - het toch af met een slag in het hoekje: 12-12. .