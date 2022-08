De Red Dragons stellen hun ticket voor het EK veilig tegen Estland

De Red Dragons hadden een belangrijk luik van hun opdracht 10 dagen geleden al ingelost in Estland.

Dankzij die nipte zege lagen ze in poleposition en in Roeselare waren de Belgen duidelijk te sterk voor de Esten.

Het werd een collectieve prestatie, met amper tot geen zwakke schakels. Ferre Reggers was de uitblinker: 25-17, 25-22, 25-22.

Tomas Rousseaux (28) was als routinier zeer opgelucht. "Het was een stressvolle dag. De wil in onze ploeg was groot. We zijn jong en talentvol en iedereen was gemotiveerd."

"We wilden dit hard, ook voor eigen publiek. In de Golden League werden we hier afgemaakt door Estland en dat hebben we nu rechtgezet."

"In één zomer zijn we veel gegroeid en we hebben heel veel potentieel voor de toekomst. Het was noodzakelijk voor het Belgische volleybal."

"De komende dagen zal het besef wel doordringen", zei uitblinker Reggers. "Zelf ben ik vandaag een paar keer flauwgevallen, maar daar heb ik nu niets van gemerkt. Er staat ons een hele mooie toekomst te wachten."