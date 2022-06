Red Dragons zijn ook voor eigen volk niet opgewassen tegen Estland

Voor een plaats in de Final 4 moesten de Red Dragons hun groep best winnen, maar die hoop was wellicht al vervlogen na de nederlagen in Tsjechië en Estland.



Enkele dagen na het verlies in Tartu mochten de België het zondag voor eigen publiek nog eens proberen tegen Estland, maar opnieuw waren de Dragons een maatje te klein.



Estland won met overtuigende cijfers (17-25, 22-25 en 21-25) waardoor België niet meer in aanmerking komt voor de Final 4. Komende week kunnen de Dragons hun campagne nog wat proberen op te fleuren met een thuismatch tegen Tsjechië en een verplaatsing naar Letland.