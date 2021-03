22:26

22 uur 26. Menen klopt Maaseik op slotspeeldag. Maaseik heeft op de slotspeeldag verloren van Menen in een wedstrijd zonder belang. Het werd 1-3 (28-30, 25-17, 19-25 en 21-25). Roeselare was al zeker van het thuisvoordeel in de finale. .