20 uur 02. "We hopen iedereen fit te krijgen". De Red Dragons hebben geen vlekkeloze voorbereiding gehad op het olympisch kwalificatietoernooi. Hendrik Tuerlinckx (voet) en Pieter Verhees (knie) hebben nog last van blessures. "We hebben nog enkele fysieke kwaaltjes, maar we hopen iedereen fit te krijgen voor de match tegen Slovenië", zegt Sam Deroo.