21:35

21 uur 35. Roeselare viert in Duitsland. Roeselare heeft in zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen meteen een statement gemaakt in groep E. Op het veld van de Duitse topclub Friedrichshafen trok de Belgische vicekampioen met duidelijke 0-3-cijfers aan het langste eind. Op de volgende speeldag ontvangt Roeselare de Poolse klepper Kedzierzyn-Kozle. Ook de Polen wonnen hun eerste duel.