LIVESTREAM: Portugal, met Ramos in een glansrol, speelt Zwitserland op een hoopje

clock 67' tweede helft, minuut 67. Nummer drie voor Ramos! Ramos zet zijn ijzersterke wedstrijd nog wat extra in de verf met zijn derde van de avond. Perfect gelanceerd door Felix stift hij de vijfde Portugese treffer knap voorbij Sommer. . Nummer drie voor Ramos! Ramos zet zijn ijzersterke wedstrijd nog wat extra in de verf met zijn derde van de avond. Perfect gelanceerd door Felix stift hij de vijfde Portugese treffer knap voorbij Sommer.

clock 67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Gonçalo Ramos van Portugal. 5, 1. goal Portugal Zwitserland 70' 5 1

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Zwitserland, Noah Okafor erin, Ruben Vargas eruit wissel substitution out Ruben Vargas substitution in Noah Okafor

clock 63' tweede helft, minuut 63. Akanji zorgt voor de eerredder: 4-1. Akanji zorgt voor de eerredder: 4-1

clock 61' tweede helft, minuut 61. Okafor mag nog meedoen bij Zwitserland. Hij neemt de plaats in van Vargas. . Okafor mag nog meedoen bij Zwitserland. Hij neemt de plaats in van Vargas.

clock 59' Gele kaart voor Eray Cömert van Zwitserland tijdens tweede helft, minuut 59 yellow card Eray Cömert Zwitserland

clock 58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Manuel Akanji van Zwitserland. 4, 1. goal Portugal Zwitserland 70' 4 1

clock 58' tweede helft, minuut 58. Akanji mildert voor Zwitserland. Zwitserland kan meteen na de 4-0 de schade toch een beetje milderen op een hoekschop. Ramos is ook nu, dit keer ongewild, de man van de assist. Hij kopt de bal aan de eerste paal door en Akanji frommelt de eerredder binnen aan de tweede paal. . Akanji mildert voor Zwitserland Zwitserland kan meteen na de 4-0 de schade toch een beetje milderen op een hoekschop. Ramos is ook nu, dit keer ongewild, de man van de assist. Hij kopt de bal aan de eerste paal door en Akanji frommelt de eerredder binnen aan de tweede paal.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Knappe Portugese tegenaanval en Guerreiro knalt de 4-0 in doel. Knappe Portugese tegenaanval en Guerreiro knalt de 4-0 in doel

clock 56' tweede helft, minuut 56. Zwitserland krijgt een pak slaag. Applaus van Ronaldo voor de vierde treffer van Portugal. De Zwitserse defensie wordt helemaal opengereten. Ramos kruipt dit keer in de huid van aangever en Guerreiro maakt het ongenadig af. Het wordt pijnlijk voor Zwitserland. . Zwitserland krijgt een pak slaag Applaus van Ronaldo voor de vierde treffer van Portugal. De Zwitserse defensie wordt helemaal opengereten. Ramos kruipt dit keer in de huid van aangever en Guerreiro maakt het ongenadig af. Het wordt pijnlijk voor Zwitserland.

clock 55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Raphaël Guerreiro van Portugal. 4, 0. goal Portugal Zwitserland 70' 4 0

clock 55' tweede helft, minuut 55. Dubbele wissel. Murat Yakin grijpt in bij Zwitserland met een dubbele wissel. Sow en Freuler worden naar de kant gehaald voor Seferovic en Zakaria. . Dubbele wissel Murat Yakin grijpt in bij Zwitserland met een dubbele wissel. Sow en Freuler worden naar de kant gehaald voor Seferovic en Zakaria.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Zwitserland, Denis Zakaria erin, Remo Freuler eruit wissel substitution out Remo Freuler substitution in Denis Zakaria

clock 55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Zwitserland, Haris Seferovic erin, Djibril Sow eruit wissel substitution out Djibril Sow substitution in Haris Seferovic

clock 54' tweede helft, minuut 54. Ook Felix doet zijn duit in het zakje. Met een knap schot dwingt hij een hoekschop voor Portugal af. Daarop kan Pepe opnieuw koppen, maar dit keer is zijn poging minder goed gericht. . Ook Felix doet zijn duit in het zakje. Met een knap schot dwingt hij een hoekschop voor Portugal af. Daarop kan Pepe opnieuw koppen, maar dit keer is zijn poging minder goed gericht.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Daar is de 3-0! "Ramos gaat het gewoon allemaal zelf doen". Daar is de 3-0! "Ramos gaat het gewoon allemaal zelf doen"

clock 51' tweede helft, minuut 51. Ramos met zijn tweede! Wat een avond voor Gonçalo Ramos! Dalot brengt de bal vanaf rechts laag voor doel en daar zet Ramos er de tip van zijn schoen tegen. Sommer ziet de bal door zijn benen in doel verdwijnen. 3-0, Zwitserland hangt in de touwen. . Ramos met zijn tweede! Wat een avond voor Gonçalo Ramos! Dalot brengt de bal vanaf rechts laag voor doel en daar zet Ramos er de tip van zijn schoen tegen. Sommer ziet de bal door zijn benen in doel verdwijnen. 3-0, Zwitserland hangt in de touwen.

clock 51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Gonçalo Ramos van Portugal. 3, 0. goal Portugal Zwitserland 70' 3 0

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Zwitserland begint met één nieuwe naam aan de tweede helft. Schär is in de kleedkamer gebleven, Cömert is zijn vervanger. Geen wissels bij Portugal. . 2e helft Zwitserland begint met één nieuwe naam aan de tweede helft. Schär is in de kleedkamer gebleven, Cömert is zijn vervanger. Geen wissels bij Portugal.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:06 rust, 21 uur 06. Vervanging bij Zwitserland, Eray Cömert erin, Fabian Schär eruit wissel substitution out Fabian Schär substitution in Eray Cömert

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Portugal ligt op koers voor een plek in de kwartfinales. Jong veulen Ramos bewees na ruim een kwartier al het gelijk van bondscoach Fernando Santos met een wondermooie goal en oude knar Pepe maakte er rond het halfuur 2-0 van. Zwitserland liep achter de feiten aan. . Rust Portugal ligt op koers voor een plek in de kwartfinales. Jong veulen Ramos bewees na ruim een kwartier al het gelijk van bondscoach Fernando Santos met een wondermooie goal en oude knar Pepe maakte er rond het halfuur 2-0 van. Zwitserland liep achter de feiten aan.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 4 minuten extra. Zwitserland krijgt nog 4 minuten om de aansluitingstreffer nog voor de rust te maken. . 4 minuten extra Zwitserland krijgt nog 4 minuten om de aansluitingstreffer nog voor de rust te maken.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Ramos laat de 3-0 liggen na snelle tegenprik. Ramos laat de 3-0 liggen na snelle tegenprik

clock 43' Gele kaart voor Fabian Schär van Zwitserland tijdens eerste helft, minuut 43 yellow card Fabian Schär Zwitserland

clock 43' eerste helft, minuut 43. Ramos bijna met de 3-0! Bijna was het helemaal gedaan voor Zwitserland. Ramos kan alleen op doel afgaan na een heerlijke pass van Bruno Fernandes en heeft de 3-0 aan zijn voet, maar Sommer houdt de Zwitsers overeind met een knappe redding. Schär wordt terecht bestraft met geel voor een stevige overtreding op Felix. . Ramos bijna met de 3-0! Bijna was het helemaal gedaan voor Zwitserland. Ramos kan alleen op doel afgaan na een heerlijke pass van Bruno Fernandes en heeft de 3-0 aan zijn voet, maar Sommer houdt de Zwitsers overeind met een knappe redding. Schär wordt terecht bestraft met geel voor een stevige overtreding op Felix.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Zwitsers komen dicht bij aansluitingstreffer. Zwitsers komen dicht bij aansluitingstreffer

clock 38' eerste helft, minuut 38. Freuler laat het liggen. Dan toch eens alle hens aan dek bij Portugal. Fernandes vindt de ruimte op rechts en brengt de bal laag voor doel. Costa kan de voorzet onderscheppen, maar duwt de bal ook tot bij Freuler. Die kan niet goed koppen en geeft zo de kans aan Dalot om de bal weg te keilen. . Freuler laat het liggen Dan toch eens alle hens aan dek bij Portugal. Fernandes vindt de ruimte op rechts en brengt de bal laag voor doel. Costa kan de voorzet onderscheppen, maar duwt de bal ook tot bij Freuler. Die kan niet goed koppen en geeft zo de kans aan Dalot om de bal weg te keilen.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Zwitserland stelt toch teleur in de eerste 35 minuten. Ze kunnen niet brengen wat ze tegen Servië gebracht hebben. Peter Vandenbempt. Zwitserland stelt toch teleur in de eerste 35 minuten. Ze kunnen niet brengen wat ze tegen Servië gebracht hebben. Peter Vandenbempt

clock 34' eerste helft, minuut 34. Pépé buffelt de 2-0 binnen na een hoekschop. Pépé buffelt de 2-0 binnen na een hoekschop

clock 33' eerste helft, minuut 33. Pepe maakt er 2-0 van! Pepe doet het op zijn oude dag voor Portugal! Hij loopt prima in op de perfect aangesneden hoekschop van Bruno Fernandes en laat Sommer kansloos achter met een rake kopbal. Bijna 40 jaar is hij, maar nog steeds van goudwaarde voor Portugal. . Pepe maakt er 2-0 van! Pepe doet het op zijn oude dag voor Portugal! Hij loopt prima in op de perfect aangesneden hoekschop van Bruno Fernandes en laat Sommer kansloos achter met een rake kopbal. Bijna 40 jaar is hij, maar nog steeds van goudwaarde voor Portugal.

clock 33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Pepe van Portugal. 2, 0. goal Portugal Zwitserland 70' 2 0

clock 33' eerste helft, minuut 33. Schär voorkomt nieuwe kans. Opnieuw een prangende fase voor de neus van Sommer. Op een hoge voorzet van Felix kan Schär de bal maar net voor de neus van Ramos in hoekschop koppen. . Schär voorkomt nieuwe kans Opnieuw een prangende fase voor de neus van Sommer. Op een hoge voorzet van Felix kan Schär de bal maar net voor de neus van Ramos in hoekschop koppen.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Shaqiri doet Portugal even bibberen met knappe vrije trap. Shaqiri doet Portugal even bibberen met knappe vrije trap

clock 29' Knappe vrije trap van Shaqiri! Embolo gebruikt zijn sterke lijf om de Portugezen van zich af te houden en lokt uiteindelijk ook de fout uit. Zwitserland krijgt een vrije trap vanop ruime afstand en dat is een klusje voor Shaqiri. Hij krult de bal knap over de muur en ogenschijnlijk net naast, maar Costa neemt het zekere voor het onzekere en devieert het schot knap in hoekschop. Die levert niks op. . eerste helft, minuut 29. crucial save Knappe vrije trap van Shaqiri! Embolo gebruikt zijn sterke lijf om de Portugezen van zich af te houden en lokt uiteindelijk ook de fout uit. Zwitserland krijgt een vrije trap vanop ruime afstand en dat is een klusje voor Shaqiri. Hij krult de bal knap over de muur en ogenschijnlijk net naast, maar Costa neemt het zekere voor het onzekere en devieert het schot knap in hoekschop. Die levert niks op.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Meteen nog 2 kansjes voor Portugal. Meteen nog 2 kansjes voor Portugal

clock 24' eerste helft, minuut 24. Schär ziet af. Het was al niet de wedstrijd van Schär, die afgetroefd werd bij de goal van Ramos, en nu ligt hij uitgeteld op de grasmat. Hij moet even naar de kant, maar het lijkt wel goed te komen. . Schär ziet af Het was al niet de wedstrijd van Schär, die afgetroefd werd bij de goal van Ramos, en nu ligt hij uitgeteld op de grasmat. Hij moet even naar de kant, maar het lijkt wel goed te komen.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Ramos blijft aandringen. Ramos lijkt helemaal ontketend. Hij zet zich goed door, troeft Schär met wat meeval af en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Sommer heeft de nodige moeite met de lage schuiver en pakt de bal in twee tijden. . Ramos blijft aandringen Ramos lijkt helemaal ontketend. Hij zet zich goed door, troeft Schär met wat meeval af en haalt uit vanaf de rand van de zestien. Sommer heeft de nodige moeite met de lage schuiver en pakt de bal in twee tijden.

clock 22' Otavio kan Sommer niet verontrusten. Ramos legt de bal goed achteruit naar Otavio. Die raakt de bal niet helemaal goed, Sommer kan het schot al bij al makkelijk opvangen. . eerste helft, minuut 22. crucial save Otavio kan Sommer niet verontrusten Ramos legt de bal goed achteruit naar Otavio. Die raakt de bal niet helemaal goed, Sommer kan het schot al bij al makkelijk opvangen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. BAM! Ramos ramt Portugal al snel op voorsprong tegen Zwitserland: 1-0. BAM! Ramos ramt Portugal al snel op voorsprong tegen Zwitserland: 1-0

clock 18' eerste helft, minuut 18. Weinig emotie bij Ronaldo. Ronaldo wordt kort na het doelpunt close in beeld gebracht. Echt dolgelukkig ziet hij er niet uit. . Weinig emotie bij Ronaldo Ronaldo wordt kort na het doelpunt close in beeld gebracht. Echt dolgelukkig ziet hij er niet uit.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Wat een goal van Ramos! En of het een goede keuze was van Fernando Santos! Ramos brengt Portugal op voorsprong met een fenomenale trap. Vanuit een bijna onmogelijke hoek ramt de 21-jarige spits de bal in de draai hard en hoog in doel. Sommer blijft verbouwereerd achter. . Wat een goal van Ramos! En of het een goede keuze was van Fernando Santos! Ramos brengt Portugal op voorsprong met een fenomenale trap. Vanuit een bijna onmogelijke hoek ramt de 21-jarige spits de bal in de draai hard en hoog in doel. Sommer blijft verbouwereerd achter.

clock 17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Gonçalo Ramos van Portugal. 1, 0. goal Portugal Zwitserland 70' 1 0

clock 17' eerste helft, minuut 17. Eindelijk eens wat dreiging met een versnelling van Silva. Hij slaagt er net niet in om Ramos te bereiken. . Eindelijk eens wat dreiging met een versnelling van Silva. Hij slaagt er net niet in om Ramos te bereiken.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. De angst voor een tegendoelpunt haalt het voorlopig van de drang om zelf te scoren. Het blijft wachten op het eerste doelgevaar. . Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. De angst voor een tegendoelpunt haalt het voorlopig van de drang om zelf te scoren. Het blijft wachten op het eerste doelgevaar.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Het is een behoedzaam begin van de twee ploegen in de openingsminuten. Peter Vandenbempt. Het is een behoedzaam begin van de twee ploegen in de openingsminuten. Peter Vandenbempt

clock 6' eerste helft, minuut 6. Embolo haalt uit. Embolo is duidelijk helemaal bekomen. Hij dwingt zelf een kans af aan de rand van de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt door Pepe. Zwitserland houdt er wel een hoekschop aan over. Die levert niks op. . Embolo haalt uit Embolo is duidelijk helemaal bekomen. Hij dwingt zelf een kans af aan de rand van de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt door Pepe. Zwitserland houdt er wel een hoekschop aan over. Die levert niks op.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Dias laat zich meteen van zijn minder fraaie kant zien met een tik in het gelaat van Embolo. Die moet even bekomen en doet vervolgens zijn beklag bij scheidsrechter César Ramos. . Dias laat zich meteen van zijn minder fraaie kant zien met een tik in het gelaat van Embolo. Die moet even bekomen en doet vervolgens zijn beklag bij scheidsrechter César Ramos.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Zwitserland brengt de laatste 1/8e finale op gang. Wat kan het Alpenland tegen Portugal, waar Ronaldo toekijkt vanop de bank? . Aftrap Zwitserland brengt de laatste 1/8e finale op gang. Wat kan het Alpenland tegen Portugal, waar Ronaldo toekijkt vanop de bank?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. De Portugezen mogen Ronaldo dan misschien beu zijn, dat geldt in elk geval niet voor de Qatari. Peter Vandenbempt. De Portugezen mogen Ronaldo dan misschien beu zijn, dat geldt in elk geval niet voor de Qatari. Peter Vandenbempt

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Gejuich voor Ronaldo. Ronaldo wordt op het grote scherm getoond tijdens het Portugese volkslied en dat lokt meteen heel wat reactie uit in het stadion. De sterspeler zingt het volkslied keurig mee. . Gejuich voor Ronaldo Ronaldo wordt op het grote scherm getoond tijdens het Portugese volkslied en dat lokt meteen heel wat reactie uit in het stadion. De sterspeler zingt het volkslied keurig mee.

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Ronaldo scoorde nog nooit in knock-outfase. Cristiano Ronaldo maakte al zijn acht WK-doelpunten in de groepsfase, in de knock-outfase trof hij nog geen enkele keer raak. In zijn zes knock-outwedstrijden op WK’s speelde Ronaldo 514 minuten en schoot hij 25 keer zonder succes. . Ronaldo scoorde nog nooit in knock-outfase Cristiano Ronaldo maakte al zijn acht WK-doelpunten in de groepsfase, in de knock-outfase trof hij nog geen enkele keer raak. In zijn zes knock-outwedstrijden op WK’s speelde Ronaldo 514 minuten en schoot hij 25 keer zonder succes.

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Shaqiri kan Hügi evenaren. Xherdan Shaqiri werd in de bepalende laatste groepswedstrijd tegen Servië de eerste speler ooit die op drie verschillende WK’s scoorde voor Zwitserland. Als hij ook vanavond raak treft tegen Portugal, evenaart hij Zwitsers WK-topscorer aller tijden Josef Hügi. . Shaqiri kan Hügi evenaren Xherdan Shaqiri werd in de bepalende laatste groepswedstrijd tegen Servië de eerste speler ooit die op drie verschillende WK’s scoorde voor Zwitserland. Als hij ook vanavond raak treft tegen Portugal, evenaart hij Zwitsers WK-topscorer aller tijden Josef Hügi.

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Keert het tij voor Portugal? Portugal kan voor de derde keer de kwartfinales van het WK halen, eerder lukte dat ook al in 1966 en 2006. De recente geschiedenis belooft evenwel weinig goeds. Portugal kon geen enkele van de laatste vijf knock-outwedstrijden winnen en verloor zelfs de laatste vier: de halve finale tegen Frankrijk in 2006, de troostfinale tegen Duitsland in 2006, de achtste finale tegen Spanje in 2010 en de achtste finale tegen Uruguay in 2018. . Keert het tij voor Portugal? Portugal kan voor de derde keer de kwartfinales van het WK halen, eerder lukte dat ook al in 1966 en 2006. De recente geschiedenis belooft evenwel weinig goeds.



Portugal kon geen enkele van de laatste vijf knock-outwedstrijden winnen en verloor zelfs de laatste vier: de halve finale tegen Frankrijk in 2006, de troostfinale tegen Duitsland in 2006, de achtste finale tegen Spanje in 2010 en de achtste finale tegen Uruguay in 2018.

clock 19:26 vooraf, 19 uur 26. Ronaldo op de bank. Eén grote verrassing in de opstelling van Portugal, Cristiano Ronaldo wordt zowaar op de bank gezet. Bondscoach Fernando Santos nam het de sterspeler kwalijk dat hij misbaar maakte na zijn wissel tegen Zuid-Korea en grijpt nu dus in. Ramos krijgt verrassend de voorkeur en niet Leao. De Portugese supporters zullen er wellicht wel mee kunnen leven. Een poll van de Portugese sportkrant A Bola toonde aan dat ruim 70 procent van de stemmers Ronaldo vanavond liever niet aan de aftrap zag. . Ronaldo op de bank Eén grote verrassing in de opstelling van Portugal, Cristiano Ronaldo wordt zowaar op de bank gezet. Bondscoach Fernando Santos nam het de sterspeler kwalijk dat hij misbaar maakte na zijn wissel tegen Zuid-Korea en grijpt nu dus in. Ramos krijgt verrassend de voorkeur en niet Leao.



De Portugese supporters zullen er wellicht wel mee kunnen leven. Een poll van de Portugese sportkrant A Bola toonde aan dat ruim 70 procent van de stemmers Ronaldo vanavond liever niet aan de aftrap zag.

clock 18:39 vooraf, 18 uur 39. De elftallen. Portugal : Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Otavio, Bernardo Silva, Joao Felix, William Carvalho, Goncalo Ramos Zwitserland : Yann Sommer, Edimilson Fernandes, Manuel Akanji, Breel Embolo, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Fabian Schär, Xherdan Shaqiri . De elftallen Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Otavio, Bernardo Silva, Joao Felix, William Carvalho, Goncalo Ramos Zwitserland: Yann Sommer, Edimilson Fernandes, Manuel Akanji, Breel Embolo, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Fabian Schär, Xherdan Shaqiri

clock 16:23 vooraf, 16 uur 23. Tegen Zwitserland zullen we een versnelling hoger moeten schakelen. Fernando Santos (Bondscoach Portugal). Tegen Zwitserland zullen we een versnelling hoger moeten schakelen. Fernando Santos (Bondscoach Portugal)

clock 16:18 vooraf, 16 uur 18. Fernando Santos niet te spreken over de attitude van Ronaldo tegen Zuid-Korea. De bondscoach van Portugal - Fernando Santos - was naar eigen zeggen niet te spreken over het gedrag van Ronaldo toen die naar de kant werd gehaald tegen Zuid-Korea. In de 65e minuut werd de sterspeler naar de kant gehaald en het was duidelijk dat Ronaldo niet tevreden was. "Ik heb de beelden gezien", vertelt Santos. "Ik weet niet wat er zich op het veld heeft afgespeeld, maar ik hou niet van die beelden. Zulke zaken moeten intern worden afgehandeld." . Fernando Santos niet te spreken over de attitude van Ronaldo tegen Zuid-Korea De bondscoach van Portugal - Fernando Santos - was naar eigen zeggen niet te spreken over het gedrag van Ronaldo toen die naar de kant werd gehaald tegen Zuid-Korea. In de 65e minuut werd de sterspeler naar de kant gehaald en het was duidelijk dat Ronaldo niet tevreden was.

"Ik heb de beelden gezien", vertelt Santos. "Ik weet niet wat er zich op het veld heeft afgespeeld, maar ik hou niet van die beelden. Zulke zaken moeten intern worden afgehandeld."

clock 16:18 - Vooraf Vooraf, 16 uur 18

clock Opstelling Portugal. Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Félix Opstelling Portugal Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Félix

clock Opstelling Zwitserland. Yann Sommer, Manuel Akanji, Fabian Schär, Ricardo Rodríguez, Edimilson Fernandes, Djibril Sow, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri Opstelling Zwitserland Yann Sommer, Manuel Akanji, Fabian Schär, Ricardo Rodríguez, Edimilson Fernandes, Djibril Sow, Granit Xhaka, Remo Freuler, Ruben Vargas, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri