Cristiano Ronaldo begint op de bank in 1/8e finale tegen Zwitserland

vooraf, 16 uur 18. Fernando Santos niet te spreken over de attitude van Ronaldo tegen Zuid-Korea. De bondscoach van Portugal - Fernando Santos - was naar eigen zeggen niet te spreken over het gedrag van Ronaldo toen die naar de kant werd gehaald tegen Zuid-Korea. In de 65e minuut werd de sterspeler naar de kant gehaald en het was duidelijk dat Ronaldo niet tevreden was. "Ik heb de beelden gezien", vertelt Santos. "Ik weet niet wat er zich op het veld heeft afgespeeld, maar ik hou niet van die beelden. Zulke zaken moeten intern worden afgehandeld." .