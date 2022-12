Stoot Nederland door naar de kwartfinales of kan de VS verrassen?

clock 11:45 vooraf, 11 uur 45. Met wie ik mijn shirtje ga ruilen? De keuze is groot natuurlijk met al die oude bekenden. Misschien willen ze mijn shirtje wel hebben. . Sergiño Dest (VS). Met wie ik mijn shirtje ga ruilen? De keuze is groot natuurlijk met al die oude bekenden. Misschien willen ze mijn shirtje wel hebben. Sergiño Dest (VS)

clock 11:37 vooraf, 11 uur 37. Nederlandse connectie bij de Amerikanen. Het verhaal van Sergiño Dest is al min of meer bekend bij het grote publiek. De rechtsback groeide op in Nederland en gooide hoge ogen bij Ajax. Hij koos er toch voor om het land van zijn Amerikaanse vader te vertegenwoordigen. Dest zal alleszins heel wat oude bekenden van in Amsterdam tegenkomen in deze achtste finale. Ook de bondscoach van de VS heeft een link met Nederland. Gregg Berhalter was er als speler eind jaren '90 een zestal jaar actief bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Zijn kennis van het Nederlandse voetbal kan dus wel eens van pas komen. . Nederlandse connectie bij de Amerikanen Het verhaal van Sergiño Dest is al min of meer bekend bij het grote publiek. De rechtsback groeide op in Nederland en gooide hoge ogen bij Ajax. Hij koos er toch voor om het land van zijn Amerikaanse vader te vertegenwoordigen. Dest zal alleszins heel wat oude bekenden van in Amsterdam tegenkomen in deze achtste finale. Ook de bondscoach van de VS heeft een link met Nederland. Gregg Berhalter was er als speler eind jaren '90 een zestal jaar actief bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Zijn kennis van het Nederlandse voetbal kan dus wel eens van pas komen.

Ik heb de VS nog niet zien spelen, alleen in samenvattingen. Dan heb je geen goed beeld. Maar ze zijn als tweede geëindigd, dan zijn ze ongetwijfeld minder goed dan de nummer 1. Louis van Gaal, Nederlands bondscoach.

clock 11:23 vooraf, 11 uur 23. VS met of zonder Pulisic? Net als Nederland hebben ook de Verenigde Staten nog niet verloren op dit WK. Het speelde gelijk tegen Wales en Engeland en won zijn laatste groepsmatch van Iran. Bij momenten maakten de Amerikanen een erg sterke indruk, al konden ze dat tempo nog geen hele wedstrijd volhouden. Bovendien is het onduidelijk hoe het is met de fitheid van sterkhouder Christian Pulisic. Tegen Iran bleef hij aan de rust in de kleedkamer na een botsing met doelman Beiranvand. De situatie van Pulisic wordt "van dag tot dag opgevolgd" en "hij doet er alles aan om speelklaar te raken." . VS met of zonder Pulisic? Net als Nederland hebben ook de Verenigde Staten nog niet verloren op dit WK. Het speelde gelijk tegen Wales en Engeland en won zijn laatste groepsmatch van Iran. Bij momenten maakten de Amerikanen een erg sterke indruk, al konden ze dat tempo nog geen hele wedstrijd volhouden. Bovendien is het onduidelijk hoe het is met de fitheid van sterkhouder Christian Pulisic. Tegen Iran bleef hij aan de rust in de kleedkamer na een botsing met doelman Beiranvand. De situatie van Pulisic wordt "van dag tot dag opgevolgd" en "hij doet er alles aan om speelklaar te raken."

We trainen al enkele maanden op strafschoppen in de interlandperiodes. Al kan je de druk van een penalty op het WK nooit simuleren. . Marten de Roon (Nederland).

clock 11:09 vooraf, 11 uur 09. Beterschap bij Oranje? Nederland werd dan wel ongeslagen groepswinnaar, toch was er redelijk wat te doen over het geleverde spel van onze noorderburen. Tegen Senegal kon het pas op het einde op voorsprong komen, tegen Ecuador werd met hangen en wurgen een gelijkspel uit de brand gesleept en tegen Qatar was er niet genoeg durf om door te duwen. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering in het spel, maar de resultaten zijn er wel al. En met Louis van Gaal heeft Nederland een echte toernooicoach. Van de 10 WK-wedstrijden onder zijn bewind verloor het enkel nog maar na strafschoppen, op het WK 2014 tegen Argentinië. . Beterschap bij Oranje? Nederland werd dan wel ongeslagen groepswinnaar, toch was er redelijk wat te doen over het geleverde spel van onze noorderburen. Tegen Senegal kon het pas op het einde op voorsprong komen, tegen Ecuador werd met hangen en wurgen een gelijkspel uit de brand gesleept en tegen Qatar was er niet genoeg durf om door te duwen. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering in het spel, maar de resultaten zijn er wel al. En met Louis van Gaal heeft Nederland een echte toernooicoach. Van de 10 WK-wedstrijden onder zijn bewind verloor het enkel nog maar na strafschoppen, op het WK 2014 tegen Argentinië.

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo

clock Opstelling Verenigde Staten. Matt Turner, Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Haji Wright, Christian Pulisic Opstelling Verenigde Staten Matt Turner, Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers, Tim Ream, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Haji Wright, Christian Pulisic