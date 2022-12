LIVESTREAM: Dumfries breekt Amerikaanse harten met 3-1 voor Nederland

clock 87' Gele kaart voor Frenkie de Jong van Nederland tijdens tweede helft, minuut 87 yellow card Frenkie de Jong Nederland

clock 86' tweede helft, minuut 86. Zimmerman is niet de speler om atletische toeren uit te halen. Zijn hoekige omhaal vliegt ver naast. . Zimmerman is niet de speler om atletische toeren uit te halen. Zijn hoekige omhaal vliegt ver naast.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Ondertussen is Simons ingevallen. Dit is zijn debuut voor Oranje. . Ondertussen is Simons ingevallen. Dit is zijn debuut voor Oranje.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Nederland, Xavi Simons erin, Memphis Depay eruit wissel substitution out Memphis Depay substitution in Xavi Simons

clock 82' tweede helft, minuut 82. Daar is Dumfries! De backs van Nederland doen het weer! Blind kruipt in de rol van aangever, Dumfries is moederziel alleen aan de tweede paal de afwerker. Geen twijfel mogelijk, hij is de man van de match. . Daar is Dumfries! De backs van Nederland doen het weer! Blind kruipt in de rol van aangever, Dumfries is moederziel alleen aan de tweede paal de afwerker. Geen twijfel mogelijk, hij is de man van de match.

clock 81' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 81 door Denzel Dumfries van Nederland. 3, 1. goal Nederland Verenigde Staten 88' 3 1

clock 80' tweede helft, minuut 80. De wedstrijd lijkt te kantelen. De marge is maar één doelpunt! Stef Wijnants. De wedstrijd lijkt te kantelen. De marge is maar één doelpunt! Stef Wijnants

clock 78' tweede helft, minuut 78. Noppert moet zich reppen om eerder dan Wright bij een diepe bal te zijn. Rap naar de overkant, waar Bergwijn op de uitkomende Turner botst. . Noppert moet zich reppen om eerder dan Wright bij een diepe bal te zijn. Rap naar de overkant, waar Bergwijn op de uitkomende Turner botst.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Toch de 2-1! Hoe snel het kan keren in voetbal! Met meer geluk dan wijsheid werkt Wright de voorzet van Pulisic met een boogje over Noppert in doel. Als dit de bedoeling was, geef hem dan maar meteen de Gouden Bal! . Toch de 2-1! Hoe snel het kan keren in voetbal! Met meer geluk dan wijsheid werkt Wright de voorzet van Pulisic met een boogje over Noppert in doel. Als dit de bedoeling was, geef hem dan maar meteen de Gouden Bal!

clock 77' tweede helft, minuut 77. Met meer geluk dan wijsheid werkt Wright 2-1 over Noppert in doel. Met meer geluk dan wijsheid werkt Wright 2-1 over Noppert in doel

clock 76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Haji Wright van Verenigde Staten. 2, 1. goal Nederland Verenigde Staten 88' 2 1

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Verenigde Staten, DeAndre Yedlin erin, Sergiño Dest eruit wissel substitution out Sergiño Dest substitution in DeAndre Yedlin

clock 75' tweede helft, minuut 75. Wacht eens even! Een domme terugspeelbal van Memphis zorgt even voor paniek. Wright heeft jammer genoeg voor de USA een trampoline op zijn schoen en maakt het zichzelf zo te lastig. . Wacht eens even! Een domme terugspeelbal van Memphis zorgt even voor paniek. Wright heeft jammer genoeg voor de USA een trampoline op zijn schoen en maakt het zichzelf zo te lastig.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Wright laat de 2-1 liggen. Wright laat de 2-1 liggen

clock 74' tweede helft, minuut 74. Een afzwaaier van Reyna. Het heeft er na de 1-0 nooit echt in gezeten voor de Amerikanen. . Een afzwaaier van Reyna. Het heeft er na de 1-0 nooit echt in gezeten voor de Amerikanen.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Snelle reflex van Turner. Snelle reflex van Turner

clock 72' Knap van Turner! Turner kan een bom van Koopmeiners enkel tot bij Memphis slaan, maar redt de rebound van dichtbij met een snelle reflex. Er is sprake van buitenspel, maar dat doet niets af van zijn verdienste. . tweede helft, minuut 72. crucial save Knap van Turner! Turner kan een bom van Koopmeiners enkel tot bij Memphis slaan, maar redt de rebound van dichtbij met een snelle reflex. Er is sprake van buitenspel, maar dat doet niets af van zijn verdienste.

clock 70' tweede helft, minuut 70. We kunnen dit stilaan een masterclass resultaatvoetbal noemen. Stef Wijnants. We kunnen dit stilaan een masterclass resultaatvoetbal noemen. Stef Wijnants

clock 67' tweede helft, minuut 67. De dubbele wissel gaat door. McKennie en Weah verdwijnen naar de bank. . De dubbele wissel gaat door. McKennie en Weah verdwijnen naar de bank.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Verenigde Staten, Haji Wright erin, Weston McKennie eruit wissel substitution out Weston McKennie substitution in Haji Wright

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Verenigde Staten, Brenden Aaronson erin, Timothy Weah eruit wissel substitution out Timothy Weah substitution in Brenden Aaronson

clock 65' Verzorging voor Robinson. Terwijl Aaronson en Wright klaar staan voor de USA, grijpt Robinson naar zijn heup. Misschien moet Berhalter even wachten om te wisselen. . tweede helft, minuut 65. injury Verzorging voor Robinson Terwijl Aaronson en Wright klaar staan voor de USA, grijpt Robinson naar zijn heup. Misschien moet Berhalter even wachten om te wisselen.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Minder intensiteit. De Amerikanen leggen toch merkelijk minder grinta in hun spel dan in de groepsfase. Bij deze stand moeten ze nochtans komen. Tonen ze niet te veel respect voor de voetbalnatie Nederland? . Minder intensiteit De Amerikanen leggen toch merkelijk minder grinta in hun spel dan in de groepsfase. Bij deze stand moeten ze nochtans komen. Tonen ze niet te veel respect voor de voetbalnatie Nederland?

clock 62' tweede helft, minuut 62. Nederland lijkt de wedstrijd weer in een wurggreep te nemen. Turner moet een zwiepend schot van Memphis uit zijn doel houden. . Nederland lijkt de wedstrijd weer in een wurggreep te nemen. Turner moet een zwiepend schot van Memphis uit zijn doel houden.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Turner duwt schot van Depay over zijn doel. Turner duwt schot van Depay over zijn doel

clock 60' tweede helft, minuut 60. Koopmeiners legt Pulisic over zijn heup en krijgt geel voor de moeite. . Koopmeiners legt Pulisic over zijn heup en krijgt geel voor de moeite.

clock 60' Gele kaart voor Teun Koopmeiners van Nederland tijdens tweede helft, minuut 60 yellow card Teun Koopmeiners Nederland

clock 58' tweede helft, minuut 58. Als de Amerikanen niet echt gaan pressen, zal het er niet van komen. Stef Wijnants. Als de Amerikanen niet echt gaan pressen, zal het er niet van komen. Stef Wijnants

clock 55' tweede helft, minuut 55. McKennie mikt vanaf de rand van de zestien meter over. McKennie mikt vanaf de rand van de zestien meter over

clock 54' tweede helft, minuut 54. De Amerikanen gaan ervoor. McKennie mikt vanaf de rand van de zestien meter over. Er gebeurt wel wat in het begin van deze tweede helft. . De Amerikanen gaan ervoor. McKennie mikt vanaf de rand van de zestien meter over. Er gebeurt wel wat in het begin van deze tweede helft.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Pulisic trapt op Noppert. Pulisic trapt op Noppert

clock 53' tweede helft, minuut 53. Noppert raapt een mak schot van Pulisic op. . Noppert raapt een mak schot van Pulisic op.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Turner voorkomt dat Zimmerman owngoal maakt. Turner voorkomt dat Zimmerman owngoal maakt

clock 52' Zimmerman heeft mazzel. De voorzetten van Dumfries blijven levensgevaarlijk, zelfs wanneer een Amerikaan de bal krijgt. Doelman Turner voorkomt dat Zimmerman een owngoal maakt. . tweede helft, minuut 52. crucial save Zimmerman heeft mazzel De voorzetten van Dumfries blijven levensgevaarlijk, zelfs wanneer een Amerikaan de bal krijgt. Doelman Turner voorkomt dat Zimmerman een owngoal maakt.

clock 51' tweede helft, minuut 51. De bal valt bij hoekschop op de knie van Ream. De bal valt bij hoekschop op de knie van Ream

clock 50' tweede helft, minuut 50. Bijna Ream! Pech voor de Amerikanen! De bal valt bij een hoekschop op de knie van Ream, die daardoor geen controle heeft. Oranje ruimt het gevaar op. . Bijna Ream! Pech voor de Amerikanen! De bal valt bij een hoekschop op de knie van Ream, die daardoor geen controle heeft. Oranje ruimt het gevaar op.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Oranje krijgt al vlug een kans om er 3-0 van te maken, maar Blind probeert het te laconiek uit te spelen achter zijn steunbeen. . Oranje krijgt al vlug een kans om er 3-0 van te maken, maar Blind probeert het te laconiek uit te spelen achter zijn steunbeen.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Drie wissels. Koopmeiners en Berghuis zijn erin gekomen bij Nederland. Bij de USA krijgt Reyna een speelhelft om zijn klasse te tonen. . Drie wissels Koopmeiners en Berghuis zijn erin gekomen bij Nederland. Bij de USA krijgt Reyna een speelhelft om zijn klasse te tonen.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 1-0 was zeker nog speelbaar, maar 2-0 is een heuse berg waar de Amerikanen over moeten. Dit zou Nederland over de streep moeten trekken, of krijgen we nog een sensationele ommekeer? . 1-0 was zeker nog speelbaar, maar 2-0 is een heuse berg waar de Amerikanen over moeten. Dit zou Nederland over de streep moeten trekken, of krijgen we nog een sensationele ommekeer?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:02 rust, 17 uur 02. Vervanging bij Verenigde Staten, Giovanni Reyna erin, Jesús Ferreira eruit wissel substitution out Jesús Ferreira substitution in Giovanni Reyna

clock 16:52 Vader en zoon Blind vieren de tweede Nederlandse goal. rust, 16 uur 52. Vader en zoon Blind vieren de tweede Nederlandse goal

clock 16:51 rust, 16 uur 51. Nederland wachtte tot dat ene foutje kwam. Dat deden ze goed. Imke Courtois. Nederland wachtte tot dat ene foutje kwam. Dat deden ze goed. Imke Courtois

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! En de 2-0 is meteen het slotakkoord van de eerste helft. . Rust! En de 2-0 is meteen het slotakkoord van de eerste helft.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Wedstrijd beslist? Dumfries is zijn gewicht in goud (of kaas) waard! Hij levert zijn tweede assist van de wedstrijd af, bijna een kopietje van de eerste. Deze keer is het Blind die koud afwerkt. . Wedstrijd beslist? Dumfries is zijn gewicht in goud (of kaas) waard! Hij levert zijn tweede assist van de wedstrijd af, bijna een kopietje van de eerste. Deze keer is het Blind die koud afwerkt.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Dumfries weer met de assist, deze keer is het Blind die afwerkt: 2-0! Dumfries weer met de assist, deze keer is het Blind die afwerkt: 2-0!

clock 45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Daley Blind van Nederland. 2, 0. goal Nederland Verenigde Staten 88' 2 0

clock 45' eerste helft, minuut 45. Plots zit er weer wat leven in. Na een actie van Dest volgt een Nederlandse counter, maar Gakpo kan Memphis niet bereiken. . Plots zit er weer wat leven in. Na een actie van Dest volgt een Nederlandse counter, maar Gakpo kan Memphis niet bereiken.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Mooie actie van Dest. Mooie actie van Dest

clock 43' eerste helft, minuut 43. Noppert onderscheidt zich voor een tweede keer. Noppert onderscheidt zich voor een tweede keer

clock 43' Weah op Noppert! Een Amerikaanse opflakkering! Noppert onderscheidt zich voor een tweede keer, deze keer op een stevig schot van Weah in de korte hoek. . eerste helft, minuut 43. crucial save Weah op Noppert! Een Amerikaanse opflakkering! Noppert onderscheidt zich voor een tweede keer, deze keer op een stevig schot van Weah in de korte hoek.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Zweem van gevaar. Een beetje dreiging van de USA. Ferreira is echter te verlegen in de zestien en Pulisic speelt slecht in. Een kans krijgen we dus niet te zien. . Zweem van gevaar Een beetje dreiging van de USA. Ferreira is echter te verlegen in de zestien en Pulisic speelt slecht in. Een kans krijgen we dus niet te zien.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Het is voorlopig geen wedstrijd waar je voor je plezier naar kijkt. Op deze manier mag de rust snel komen. . Het is voorlopig geen wedstrijd waar je voor je plezier naar kijkt. Op deze manier mag de rust snel komen.

clock 37' eerste helft, minuut 37. De Amerikanen hebben gewoon schrik om veel druk te zetten. Stef Wijnants. De Amerikanen hebben gewoon schrik om veel druk te zetten. Stef Wijnants

clock 34' eerste helft, minuut 34. De wedstrijd lijkt wel verlamd sinds de 1-0. . De wedstrijd lijkt wel verlamd sinds de 1-0.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 28' eerste helft, minuut 28. De Jong stuurt Memphis de diepte in, maar die komt niet tot een schot of een voorzet. . De Jong stuurt Memphis de diepte in, maar die komt niet tot een schot of een voorzet.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Dooie boel. Je voelt de terughoudendheid van de Amerikanen. Ze willen hun kansen niet hypothekeren door in het mes te lopen en spelen nu erg voorzichtig. Snel een tweede goal slikken is helemaal dodelijk. . Dooie boel Je voelt de terughoudendheid van de Amerikanen. Ze willen hun kansen niet hypothekeren door in het mes te lopen en spelen nu erg voorzichtig. Snel een tweede goal slikken is helemaal dodelijk.

clock 26' Een beetje saai om naar te kijken, maar wel efficiënt. eerste helft, minuut 26. Een beetje saai om naar te kijken, maar wel efficiënt.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Nederland gaat nog vaak aan counters toekomen, dat kan haast niet anders. Stef Wijnants. Nederland gaat nog vaak aan counters toekomen, dat kan haast niet anders. Stef Wijnants

clock 21' eerste helft, minuut 21. Ream laat zich aftroeven door Memphis. Heel erg is het niet, want ze wijken allebei ver uit en het schot van Memphis botst een heel eind voorlangs. . Ream laat zich aftroeven door Memphis. Heel erg is het niet, want ze wijken allebei ver uit en het schot van Memphis botst een heel eind voorlangs.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Blind kan niet afwerken. Blind kan niet afwerken

clock 18' eerste helft, minuut 18. Deze keer doet Gakpo het niet zo goed. Zijn aflegger voor Blind is slecht afgemeten, dus kan er niet afgewerkt worden. . Deze keer doet Gakpo het niet zo goed. Zijn aflegger voor Blind is slecht afgemeten, dus kan er niet afgewerkt worden.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Sinds de goal heeft Nederland ook meer controle over de wedstrijd, ondanks de energie die de Amerikanen aan de dag leggen. . Sinds de goal heeft Nederland ook meer controle over de wedstrijd, ondanks de energie die de Amerikanen aan de dag leggen.

clock 13' Zaak beklonken? Nederland verloor geen enkele van zijn laatste 22 WK-duels waarin het de 1-0 maakte. De laatste keer dat dat wel gebeurde, was in 1978 tegen Schotland. . eerste helft, minuut 13. statistics Zaak beklonken? Nederland verloor geen enkele van zijn laatste 22 WK-duels waarin het de 1-0 maakte. De laatste keer dat dat wel gebeurde, was in 1978 tegen Schotland.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Depay is afgehaakt en mikt netjes in de hoek: 1-0! Depay is afgehaakt en mikt netjes in de hoek: 1-0!

clock 11' eerste helft, minuut 11. Nu wel Memphis! Slecht gestart? Gakpo stuurt Dumfries langs de lijn en die pikt er Memphis handig uit. De spits is afgehaakt en mikt zijn schot netjes in de hoek. Dát is afwerken. . Nu wel Memphis! Slecht gestart? Gakpo stuurt Dumfries langs de lijn en die pikt er Memphis handig uit. De spits is afgehaakt en mikt zijn schot netjes in de hoek. Dát is afwerken.

clock 10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Memphis Depay van Nederland. 1, 0. goal Nederland Verenigde Staten 88' 1 0

clock 10' eerste helft, minuut 10. Memphis gekraakt. Slordig Amerikaans uitvoetballen levert Nederland een halve kans op. Memphis mag ver komen, maar zijn schot gaat helemaal de mist in. . Memphis gekraakt Slordig Amerikaans uitvoetballen levert Nederland een halve kans op. Memphis mag ver komen, maar zijn schot gaat helemaal de mist in.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Aké werkt een voorzet weg voor de inlopende Weah. . Aké werkt een voorzet weg voor de inlopende Weah.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Iemand moet de Nederlanders wakker maken. De openingsfase is helemaal voor de Amerikanen. . Iemand moet de Nederlanders wakker maken. De openingsfase is helemaal voor de Amerikanen.

clock 3' Wat een save! De USA begint erg scherp en versiert snel een uitstekende kans. Pulisic verschijnt plots voor Noppert, die met een knappe beenveeg een vroege achterstand voorkomt. . eerste helft, minuut 3. crucial save Wat een save! De USA begint erg scherp en versiert snel een uitstekende kans. Pulisic verschijnt plots voor Noppert, die met een knappe beenveeg een vroege achterstand voorkomt.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Meteen enorme kans voor Pulisic! Meteen enorme kans voor Pulisic!

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De knock-outfase is begonnen! Plaatst Nederland zich ten koste van de jonkies van de Verenigde Staten voor de kwartfinales? . Aftrap! De knock-outfase is begonnen! Plaatst Nederland zich ten koste van de jonkies van de Verenigde Staten voor de kwartfinales?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56. Het "Wilhelmus" en "The Star-Spangled Banner" hebben we gehad. Het Khalifa International Stadium is klaar voor voetbal, en wij ook. Laat die eerste achtste finale maar komen! . Het "Wilhelmus" en "The Star-Spangled Banner" hebben we gehad. Het Khalifa International Stadium is klaar voor voetbal, en wij ook. Laat die eerste achtste finale maar komen!

clock 15:52 vooraf, 15 uur 52. Ik ben benieuwd wie de bal gaat opeisen en zijn spel gaat opdringen. Imke Courtois. Ik ben benieuwd wie de bal gaat opeisen en zijn spel gaat opdringen. Imke Courtois

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. In Nederland is er wat onvrede over de manier van voetballen en het spelpeil van Oranje. Aan de overkant van de oceaan wordt geschreeuwd om Giovanni Reyna van de bank te halen. De winger van Dortmund moet het voorlopig stellen met een late invalbeurt tegen Engeland. . In Nederland is er wat onvrede over de manier van voetballen en het spelpeil van Oranje. Aan de overkant van de oceaan wordt geschreeuwd om Giovanni Reyna van de bank te halen. De winger van Dortmund moet het voorlopig stellen met een late invalbeurt tegen Engeland.

clock 15:43 vooraf, 15 uur 43. Van Gaal is een aanvallende coach, maar blijft op zijn bankje zitten terwijl zijn ploeg de bal een beetje rondspeelt. Dat begrijpen wij in Nederland niet goed. Youri Mulder. Van Gaal is een aanvallende coach, maar blijft op zijn bankje zitten terwijl zijn ploeg de bal een beetje rondspeelt. Dat begrijpen wij in Nederland niet goed. Youri Mulder

clock 15:40 Gakpo zal het niet zomaar cadeau krijgen. vooraf, 15 uur 40. Gakpo zal het niet zomaar cadeau krijgen.

clock 15:39 Record voor Gakpo? Veel ogen zullen gericht zijn op Cody Gakpo. De aanvaller van PSV kan de eerste Nederlander ooit worden die in vier opeenvolgende WK-wedstrijden scoort. Op dit moment deelt hij het record nog met Johan Neeskens, Dennis Bergkamp en Wesley Sneijder. . vooraf, 15 uur 39. statistics Record voor Gakpo? Veel ogen zullen gericht zijn op Cody Gakpo. De aanvaller van PSV kan de eerste Nederlander ooit worden die in vier opeenvolgende WK-wedstrijden scoort. Op dit moment deelt hij het record nog met Johan Neeskens, Dennis Bergkamp en Wesley Sneijder.

clock 15:33 vooraf, 15 uur 33. Ik heb niets gewijzigd omdat zij een fysiek sterk middenveld hebben. Dat is hun belangrijkste wapen, dus moet daar ook een fysiek sterk middenveld tegenover staan. Nederlands bondscoach Louis van Gaal. Ik heb niets gewijzigd omdat zij een fysiek sterk middenveld hebben. Dat is hun belangrijkste wapen, dus moet daar ook een fysiek sterk middenveld tegenover staan. Nederlands bondscoach Louis van Gaal

clock 15:26 vooraf, 15 uur 26. Nederland heeft het voordeel in de onderlinge confrontaties. Het won de eerste vier wedstrijden tegen de VS, maar verloren in 2015 wel de meest recente. Dat was toen een knotsgekke 3-4 in de Amsterdam ArenA. Vandaag gaat het voor de eerste keer om de knikkers. . Nederland heeft het voordeel in de onderlinge confrontaties. Het won de eerste vier wedstrijden tegen de VS, maar verloren in 2015 wel de meest recente. Dat was toen een knotsgekke 3-4 in de Amsterdam ArenA. Vandaag gaat het voor de eerste keer om de knikkers.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Ik heb er enorm veel geleerd. Je kan je afvragen welke concepten ik níét uit het Nederlandse voetbal heb overgenomen. Amerikaans bondscoach Gregg Berhalter. Ik heb er enorm veel geleerd. Je kan je afvragen welke concepten ik níét uit het Nederlandse voetbal heb overgenomen. Amerikaans bondscoach Gregg Berhalter

clock 15:14 vooraf, 15 uur 14. Een Nederlandse Amerikaan... Voor minstens twee mannen aan Amerikaanse kant heeft deze wedstrijd een extra betekenis. Sergiño Dest groeide op in Almere en werd grotendeels opgeleid bij Ajax, maar koos voor het nationale elftal van de USA. De KNVB trok nog aan de mouw van Milan-back, uitgeleend door Barcelona, maar tevergeefs. Gregg Berhalter trok na zijn studies rechtstreeks naar Nederland, waar hij als prof speelde bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Hij snoof er de voetbalcultuur op en probeert nu toe te passen wat hij bij onze noorderburen leerde. . Een Nederlandse Amerikaan... Voor minstens twee mannen aan Amerikaanse kant heeft deze wedstrijd een extra betekenis. Sergiño Dest groeide op in Almere en werd grotendeels opgeleid bij Ajax, maar koos voor het nationale elftal van de USA. De KNVB trok nog aan de mouw van Milan-back, uitgeleend door Barcelona, maar tevergeefs. Gregg Berhalter trok na zijn studies rechtstreeks naar Nederland, waar hij als prof speelde bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Hij snoof er de voetbalcultuur op en probeert nu toe te passen wat hij bij onze noorderburen leerde.

clock 15:10 vooraf, 15 uur 10. De Nederlandse fans doen Doha oranje kleuren. De Nederlandse fans doen Doha oranje kleuren

clock 15:08 Ongelijke strijd? Nederland verloor geen enkele van zijn laatste 19 WK-wedstrijden tegen niet-Europese tegenstanders. 13 keer werd gewonnen en 6 keer gelijkgespeeld, al moet wel gezegd dat ze na van die draws werden uitgeschakeld na strafschoppen. De Verenigde Staten wonnen dan weer amper 3 van hun 23 WK-matchen tegen Europese landen. In 1930 tegen België, in 1950 tegen Engeland en in 2002 tegen Portugal. . vooraf, 15 uur 08. statistics Ongelijke strijd? Nederland verloor geen enkele van zijn laatste 19 WK-wedstrijden tegen niet-Europese tegenstanders. 13 keer werd gewonnen en 6 keer gelijkgespeeld, al moet wel gezegd dat ze na van die draws werden uitgeschakeld na strafschoppen. De Verenigde Staten wonnen dan weer amper 3 van hun 23 WK-matchen tegen Europese landen. In 1930 tegen België, in 1950 tegen Engeland en in 2002 tegen Portugal.

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05. Hartelijke begroeting vooraf tussen ex-ploegmaats bij Juventus de Ligt en McKennie. Hartelijke begroeting vooraf tussen ex-ploegmaats bij Juventus de Ligt en McKennie

clock 14:59 vooraf, 14 uur 59. Opstelling Nederland. Ondanks de wat matte prestatie tegen Qatar houdt Louis van Gaal het volle vertrouwen in het hele elftal van toen. De griepzorgen in het kamp van Oranje lijken voorbij. . Opstelling Nederland Ondanks de wat matte prestatie tegen Qatar houdt Louis van Gaal het volle vertrouwen in het hele elftal van toen. De griepzorgen in het kamp van Oranje lijken voorbij.

clock 14:48 vooraf, 14 uur 48. Opstelling USA. Bondscoach Berhalter voert twee wijzigingen door na de match tegen Iran. Zimmerman keert terug in het hart van de verdediging, ten koste van Carter-Vickers. Vooraan krijgt Ferreira zijn eerste speelminuten van het toernooi, als vervanger van Sargent. Het opvallendst is de aanwezigheid van sterspeler Pulisic, die fit is geraakt nadat hij zich bezeerde bij de winnende goal tegen Iran. . Opstelling USA Bondscoach Berhalter voert twee wijzigingen door na de match tegen Iran. Zimmerman keert terug in het hart van de verdediging, ten koste van Carter-Vickers. Vooraan krijgt Ferreira zijn eerste speelminuten van het toernooi, als vervanger van Sargent. Het opvallendst is de aanwezigheid van sterspeler Pulisic, die fit is geraakt nadat hij zich bezeerde bij de winnende goal tegen Iran.

clock 14:47 vooraf, 14 uur 47.

clock 09:50 Christian Pulisic, die dinsdag nog geblesseerd het veld moest verlaten na zijn doelpunt, geraakt speelklaar voor de wedstrijd tegen Nederland (16 uur). Dat heeft de Amerikaanse nationale ploeg vrijdagavond bekendgemaakt op Twitter. Bondscoach Gregg Berhalter verklaarde tijdens een persconferentie dat de aanvallende middenvelder van Chelsea zou worden getest in de laatste training voor de confrontatie met Nederland. De test bleek overtuigend. vooraf, 09 uur 50. Christian Pulisic, die dinsdag nog geblesseerd het veld moest verlaten na zijn doelpunt, geraakt speelklaar voor de wedstrijd tegen Nederland (16 uur). Dat heeft de Amerikaanse nationale ploeg vrijdagavond bekendgemaakt op Twitter. Bondscoach Gregg Berhalter verklaarde tijdens een persconferentie dat de aanvallende middenvelder van Chelsea zou worden getest in de laatste training voor de confrontatie met Nederland. De test bleek overtuigend.

clock 09:44 vooraf, 09 uur 44. We trainen al enkele maanden op strafschoppen in de interlandperiodes. Al kan je de druk van een penalty op het WK nooit simuleren. Marten de Roon. We trainen al enkele maanden op strafschoppen in de interlandperiodes. Al kan je de druk van een penalty op het WK nooit simuleren. Marten de Roon

clock 20:58 vooraf, 20 uur 58. Van Gaal maakt zich zorgen om zijn spelers. Een aantal Nederlandse spelers zou ziek zijn. Louis Van Gaal zag dat de eerste verkoudheidsklachten voorkwamen bij Frenkie de Jong en Marten de Roon. Dat is overgegaan op de rest van de spelersgroep. Van Gaal maakt zich sterk dat de gezondheidsklachten worden veroorzaakt door de airco in de stadions in Qatar. . Van Gaal maakt zich zorgen om zijn spelers Een aantal Nederlandse spelers zou ziek zijn. Louis Van Gaal zag dat de eerste verkoudheidsklachten voorkwamen bij Frenkie de Jong en Marten de Roon. Dat is overgegaan op de rest van de spelersgroep. Van Gaal maakt zich sterk dat de gezondheidsklachten worden veroorzaakt door de airco in de stadions in Qatar.

clock 20:48 De sfeer binnen het Nederlandse elftal lijkt alvast opperbest. vooraf, 20 uur 48. De sfeer binnen het Nederlandse elftal lijkt alvast opperbest.

clock 11:09 vooraf, 11 uur 09. Beterschap bij Oranje? Nederland werd dan wel ongeslagen groepswinnaar, toch was er redelijk wat te doen over het geleverde spel van onze noorderburen. Tegen Senegal kon het pas op het einde op voorsprong komen, tegen Ecuador werd met hangen en wurgen een gelijkspel uit de brand gesleept en tegen Qatar was er niet genoeg durf om door te duwen. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering in het spel, maar de resultaten zijn er wel al. En met Louis van Gaal heeft Nederland een echte toernooicoach. Van de 10 WK-wedstrijden onder zijn bewind verloor het enkel nog maar na strafschoppen, op het WK 2014 tegen Argentinië. . Beterschap bij Oranje? Nederland werd dan wel ongeslagen groepswinnaar, toch was er redelijk wat te doen over het geleverde spel van onze noorderburen. Tegen Senegal kon het pas op het einde op voorsprong komen, tegen Ecuador werd met hangen en wurgen een gelijkspel uit de brand gesleept en tegen Qatar was er niet genoeg durf om door te duwen. Er is dus duidelijk nog ruimte voor verbetering in het spel, maar de resultaten zijn er wel al. En met Louis van Gaal heeft Nederland een echte toernooicoach. Van de 10 WK-wedstrijden onder zijn bewind verloor het enkel nog maar na strafschoppen, op het WK 2014 tegen Argentinië.

clock 17:02 ongekend, 17 uur 02. Vervanging bij Nederland, Steven Bergwijn erin, Marten de Roon eruit wissel substitution out Marten de Roon substitution in Steven Bergwijn

clock 17:02 ongekend, 17 uur 02. Vervanging bij Nederland, Teun Koopmeiners erin, Davy Klaassen eruit wissel substitution out Davy Klaassen substitution in Teun Koopmeiners

clock Opstelling Nederland. Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay Opstelling Nederland Andries Noppert, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay

clock Opstelling Verenigde Staten. Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Jesús Ferreira, Christian Pulisic Opstelling Verenigde Staten Matt Turner, Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Timothy Weah, Jesús Ferreira, Christian Pulisic