Luxeprobleem voor Southgate: wie zet hij in de basis voor achtste finale tegen Senegal?

Ik hoop dat de Engelsen ons onderschatten en dat we hen zo kunnen verrassen. Alfred Gomis (Senegal).

Senegalese bondscoach Cissé zegt ziek af voor persconferentie. Geen coach van Senegal op de traditionele persconferentie de avond voor de achtste finalewedstrijd. Volgens zijn assistent Regis Bogaert kampt Aliou Cissé al enkele dagen met koorts. Bogaert leidt de trainingen van Senegal al sinds vrijdag. Maar hij is "zeker dat Cissé zondag op de bank zal zitten tegen Engeland."



Eerste confrontatie ooit tussen Engeland en Senegal. Zelfs zonder hun geblesseerde sterspeler Sadio Mané wisten de Senegalezen zich als een van twee Afrikaanse landen te plaatsen voor de knock-outfase. De winnaar van de Afrika Cup won van Ecuador en Qatar, in extremis verloor het van Nederland. Met een zege tegen Engeland evenaart Senegal zijn beste resultaat op een WK. In 2002 was de kwartfinale het eindstation, Turkije bleek toen te sterk na een golden goal.

Het moeilijkste aan trainer zijn is om je basiself te kiezen. 11 spelers zijn blij en de rest is dat natuurlijk niet. John Stones (Engeland) over de keuzestress van zijn coach.

Wie start er in de Engelse aanvalslinie? Doordat Engeland al geplaatst was voor de knock-outfase na 2 wedstrijden, kregen enkele pionnen rust van coach Gareth Southgate. Kyle Walker verving Keiran Trippier in de basis, maar die laatste krijgt waarschijnlijk weer de voorkeur. Op het middenveld mocht Jordan Henderson opdraven, vooraan blonken Phil Foden (1 doelpunt) en vooral Marcus Rashford (2 doelpunten) uit tegen Wales. Zo staat Southgate voor een luxeprobleem: brengt hij toch terug Mason Mount, Bukayo Saka en/of Raheem Sterling aan de aftrap? Verwacht wordt van wel, al ziet het Engelse volk toch liever Rashford de voorkeur krijgen boven Sterling. Houdt Southgate toch vast aan zijn vertrouwde namen of hebben Foden en Rashford zich in de basis gespeeld? We zullen het morgenavond weten.

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Bukayo Saka, Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Harry Kane

Opstelling Senegal. Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Nampalys Mendy, Pape Gueye, Pathé Ciss, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr