LIVESTREAM: Stroef Engeland komt toch op voorsprong tegen Senegal

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Pompen of verzuipen. Na een zeer sterk halfuur houdt Senegal plots maar met moeite het hoofd boven water. Het is echt angstig uitkijken naar de rust. . Pompen of verzuipen Na een zeer sterk halfuur houdt Senegal plots maar met moeite het hoofd boven water. Het is echt angstig uitkijken naar de rust.

clock 44' eerste helft, minuut 44. De Engelsen drukken door. Na balverlies van Koulibaly verliest Shaw het moment, maar sinds de 1-0 is de wedstrijd helemaal gekanteld. . De Engelsen drukken door. Na balverlies van Koulibaly verliest Shaw het moment, maar sinds de 1-0 is de wedstrijd helemaal gekanteld.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Senegal is eventjes aangeslagen. Gelukkig voor de Afrikanen is Kane zijn evenwicht kwijt. . Senegal is eventjes aangeslagen. Gelukkig voor de Afrikanen is Kane zijn evenwicht kwijt.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Engeland op voorsprong! Dit zal pijn doen bij Senegal, dat het zo goed voor mekaar had! De Engelsen werken hun eerste kans af, Henderson schuift de assist van Bellingham keurig binnen. . Engeland op voorsprong! Dit zal pijn doen bij Senegal, dat het zo goed voor mekaar had! De Engelsen werken hun eerste kans af, Henderson schuift de assist van Bellingham keurig binnen.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Henderson rondt mooie Engelse aanval af: 1-0. Henderson rondt mooie Engelse aanval af: 1-0

clock 38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Jordan Henderson van Engeland. 1, 0. goal Engeland Senegal 45+2' 1 0

clock 37' eerste helft, minuut 37. Walker trekt uit alle macht aan de armen en het shirt van Sarr. Toch krijgt ook hij geen kaart, tot ontzetting van de Senegalese bank. . Walker trekt uit alle macht aan de armen en het shirt van Sarr. Toch krijgt ook hij geen kaart, tot ontzetting van de Senegalese bank.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Ze moeten voor elke bal knokken, de Engelsen. Ze krijgen niks cadeau. Eddy Demarez. Ze moeten voor elke bal knokken, de Engelsen. Ze krijgen niks cadeau. Eddy Demarez

clock 34' eerste helft, minuut 34. Doelman Pickford houdt Senegal met knappe reflex van 0-1. Doelman Pickford houdt Senegal met knappe reflex van 0-1

clock 33' eerste helft, minuut 33. Onder druk van Jakobs kan Saka niet voluit koppen. . Onder druk van Jakobs kan Saka niet voluit koppen.

clock 32' Dia op Pickford! Er is een stevige arm van Pickford nodig om Dia van een doelpunt te houden. Senegal kiest zijn momenten en is de gevaarlijkste ploeg! . eerste helft, minuut 32. crucial save Dia op Pickford! Er is een stevige arm van Pickford nodig om Dia van een doelpunt te houden. Senegal kiest zijn momenten en is de gevaarlijkste ploeg!

clock 29' eerste helft, minuut 29. Met tikjes breed en achteruit gaat Engeland er niet komen. Als het dan een keer verticaal gaat, zit er te weinig vaart in. . Met tikjes breed en achteruit gaat Engeland er niet komen. Als het dan een keer verticaal gaat, zit er te weinig vaart in.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Het is zoeken voor Engeland, dat is duidelijk. Eddy Demarez. Het is zoeken voor Engeland, dat is duidelijk. Eddy Demarez

clock 25' eerste helft, minuut 25. Senegal versiert een eerste grote kans. Senegal versiert een eerste grote kans

clock 24' Sarr mikt over! Slecht inspelen van Maguire luidt de eerste mogelijkheid in. Dia schiet van dichtbij tegen de buik en de arm van Stones, in de rebound ramt Sarr over. De VAR-check is snel voorbij. . eerste helft, minuut 24. var Sarr mikt over! Slecht inspelen van Maguire luidt de eerste mogelijkheid in. Dia schiet van dichtbij tegen de buik en de arm van Stones, in de rebound ramt Sarr over. De VAR-check is snel voorbij.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Stones werkt een hoekschop naast met zijn schouder. Een doelpoging kan je dat niet echt noemen. . Stones werkt een hoekschop naast met zijn schouder. Een doelpoging kan je dat niet echt noemen.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Verder dan een paar bijna-kansjes, hoofdzakelijk voor de Engelsen, zijn we nog niet gekomen. . Verder dan een paar bijna-kansjes, hoofdzakelijk voor de Engelsen, zijn we nog niet gekomen.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Diallo pakt Kane hard aan. De Salvadoraanse scheids Barton vindt een korte preek genoeg, maar moet eigenlijk gewoon een kaart trekken. . Diallo pakt Kane hard aan. De Salvadoraanse scheids Barton vindt een korte preek genoeg, maar moet eigenlijk gewoon een kaart trekken.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Senegal houdt de ruimte héél klein. Engeland heeft een hoog tempo nodig om de muur te slopen. Eddy Demarez. Senegal houdt de ruimte héél klein. Engeland heeft een hoog tempo nodig om de muur te slopen. Eddy Demarez

clock 9' eerste helft, minuut 9. In balbezit laat Senegal zich af en toe op nonchalance betrappen. Engeland profiteert voorlopig niet. . In balbezit laat Senegal zich af en toe op nonchalance betrappen. Engeland profiteert voorlopig niet.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Senegal gaat wat knoeien achterin. Senegal gaat wat knoeien achterin

clock 8' eerste helft, minuut 8. Senegal zit er bijzonder kort op. Hoe dichter de Engelsen bij de zestien komen, hoe meer de mannen in het groen rond hun tegenstander zwermen. Dit wordt een fysieke slag. . Senegal zit er bijzonder kort op. Hoe dichter de Engelsen bij de zestien komen, hoe meer de mannen in het groen rond hun tegenstander zwermen. Dit wordt een fysieke slag.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Ruimte voor Senegal. Stones en Maguire moeten samenwerken om Dia af te stoppen. . Ruimte voor Senegal Stones en Maguire moeten samenwerken om Dia af te stoppen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Senegalees bondscoach Cissé ziet er nog steeds wat ziekjes uit. Hij zit in trainingspak ineengedoken op de bank. . Senegalees bondscoach Cissé ziet er nog steeds wat ziekjes uit. Hij zit in trainingspak ineengedoken op de bank.

clock 1' eerste helft, minuut 1. We zijn bezig! Voorlopig stoten alle groepswinnaars door naar de kwartfinale. Schaart Engeland zich bij Nederland, Argentinië en Frankrijk, of breekt Afrikaans kampioen Senegal de trend? . We zijn bezig! Voorlopig stoten alle groepswinnaars door naar de kwartfinale. Schaart Engeland zich bij Nederland, Argentinië en Frankrijk, of breekt Afrikaans kampioen Senegal de trend?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. De Engelse fans slingeren zoals gewoonlijk tussen overdreven pessimisme en absolute zekerheid over de wereldtitel. Senegal is in ieder geval een verraderlijke tegenstander voor Engeland. . De Engelse fans slingeren zoals gewoonlijk tussen overdreven pessimisme en absolute zekerheid over de wereldtitel. Senegal is in ieder geval een verraderlijke tegenstander voor Engeland.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Rashford of Saka, dat is een keuze die je moet maken. Saka heeft misschien minder ruimte nodig. Eric Van Meir. Rashford of Saka, dat is een keuze die je moet maken. Saka heeft misschien minder ruimte nodig. Eric Van Meir

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41. Senegal doet het vanavond met drie 'Belgen'. Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem) en Krépin Diatta (ex-Club Brugge) verdedigen de eer van de Jupiler Pro League. . Senegal doet het vanavond met drie 'Belgen'. Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem) en Krépin Diatta (ex-Club Brugge) verdedigen de eer van de Jupiler Pro League.

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. Engeland kwam één keer eerder een Afrikaans land tegen in de knock-outfase van een wereldkampioenschap. In 1990 konden ze het swingende Kameroen van Roger Milla pas met veel moeite na verlengingen en twee omstreden strafschoppen van Lineker uitschakelen. Het ging toen om een kwartfinale. . Engeland kwam één keer eerder een Afrikaans land tegen in de knock-outfase van een wereldkampioenschap. In 1990 konden ze het swingende Kameroen van Roger Milla pas met veel moeite na verlengingen en twee omstreden strafschoppen van Lineker uitschakelen. Het ging toen om een kwartfinale.

clock 19:07 Owen deed dat toen lang niet slecht... vooraf, 19 uur 07. Owen deed dat toen lang niet slecht...

clock 19:01 Verleden geeft beide landen vertrouwen. Het is de eerste keer dat Engeland en Senegal elkaar ontmoeten in een voetbalmatch. De Engelsen verloren in twintig voorgaande duels nog nooit van een Afrikaanse ploeg, maar onderschatten de tegenstander van vanavond maar beter niet. De Senegalese balans tegen Europese ploegen op het WK is immers positief: drie zeges, een gelijkspel en twee nederlagen. . vooraf, 19 uur 01. statistics Verleden geeft beide landen vertrouwen Het is de eerste keer dat Engeland en Senegal elkaar ontmoeten in een voetbalmatch. De Engelsen verloren in twintig voorgaande duels nog nooit van een Afrikaanse ploeg, maar onderschatten de tegenstander van vanavond maar beter niet. De Senegalese balans tegen Europese ploegen op het WK is immers positief: drie zeges, een gelijkspel en twee nederlagen.

clock 18:49 Twee nieuwe namen op het Senegalese middenveld: Nampalys Mendy en oude bekende Krépin Diatta. vooraf, 18 uur 49. Twee nieuwe namen op het Senegalese middenveld: Nampalys Mendy en oude bekende Krépin Diatta.

clock 18:44 Rashford is de efficiëntste Engelsman op dit WK, maar verhuist toch naar de bank. Saka speelt op zijn plek. vooraf, 18 uur 44. Rashford is de efficiëntste Engelsman op dit WK, maar verhuist toch naar de bank. Saka speelt op zijn plek.

clock 18:40 vooraf, 18 uur 40. Geen Sterling. Eén knoop hoeft Southgate al niet door te hakken: Raheem Sterling ontbreekt vanavond door familiale problemen. . Geen Sterling Eén knoop hoeft Southgate al niet door te hakken: Raheem Sterling ontbreekt vanavond door familiale problemen.

clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. WK voetbal 2022 De Leeuw van Senegal tegenover 'The Three Lions': het tragische verhaal achter Aliou Cissé

clock 15:54 vooraf, 15 uur 54. WK voetbal 2022 De wederopstanding in Qatar: hoe Marcus Rashford uit het diepste dal klauterde

clock 15:59 vooraf, 15 uur 59. Ik hoop dat de Engelsen ons onderschatten en dat we hen zo kunnen verrassen. Alfred Gomis (Senegal). Ik hoop dat de Engelsen ons onderschatten en dat we hen zo kunnen verrassen. Alfred Gomis (Senegal)

clock 15:58 vooraf, 15 uur 58. Senegalese bondscoach Cissé zegt ziek af voor persconferentie. Geen coach van Senegal op de traditionele persconferentie de avond voor de achtste finalewedstrijd. Volgens zijn assistent Regis Bogaert kampt Aliou Cissé al enkele dagen met koorts. Bogaert leidt de trainingen van Senegal al sinds vrijdag. Maar hij is "zeker dat Cissé zondag op de bank zal zitten tegen Engeland." . Senegalese bondscoach Cissé zegt ziek af voor persconferentie Geen coach van Senegal op de traditionele persconferentie de avond voor de achtste finalewedstrijd. Volgens zijn assistent Regis Bogaert kampt Aliou Cissé al enkele dagen met koorts. Bogaert leidt de trainingen van Senegal al sinds vrijdag. Maar hij is "zeker dat Cissé zondag op de bank zal zitten tegen Engeland."



clock 15:22 vooraf, 15 uur 22. Eerste confrontatie ooit tussen Engeland en Senegal. Zelfs zonder hun geblesseerde sterspeler Sadio Mané wisten de Senegalezen zich als een van twee Afrikaanse landen te plaatsen voor de knock-outfase. De winnaar van de Afrika Cup won van Ecuador en Qatar, in extremis verloor het van Nederland. Met een zege tegen Engeland evenaart Senegal zijn beste resultaat op een WK. In 2002 was de kwartfinale het eindstation, Turkije bleek toen te sterk na een golden goal . . Eerste confrontatie ooit tussen Engeland en Senegal Zelfs zonder hun geblesseerde sterspeler Sadio Mané wisten de Senegalezen zich als een van twee Afrikaanse landen te plaatsen voor de knock-outfase. De winnaar van de Afrika Cup won van Ecuador en Qatar, in extremis verloor het van Nederland. Met een zege tegen Engeland evenaart Senegal zijn beste resultaat op een WK. In 2002 was de kwartfinale het eindstation, Turkije bleek toen te sterk na een golden goal.

clock 15:11 vooraf, 15 uur 11. Het moeilijkste aan trainer zijn is om je basiself te kiezen. 11 spelers zijn blij en de rest is dat natuurlijk niet. . John Stones (Engeland) over de keuzestress van zijn coach. Het moeilijkste aan trainer zijn is om je basiself te kiezen. 11 spelers zijn blij en de rest is dat natuurlijk niet. John Stones (Engeland) over de keuzestress van zijn coach

clock 15:07 vooraf, 15 uur 07. Wie start er in de Engelse aanvalslinie? Doordat Engeland al geplaatst was voor de knock-outfase na 2 wedstrijden, kregen enkele pionnen rust van coach Gareth Southgate. Kyle Walker verving Keiran Trippier in de basis, maar die laatste krijgt waarschijnlijk weer de voorkeur. Op het middenveld mocht Jordan Henderson opdraven, vooraan blonken Phil Foden (1 doelpunt) en vooral Marcus Rashford (2 doelpunten) uit tegen Wales. Zo staat Southgate voor een luxeprobleem: brengt hij toch terug Mason Mount, Bukayo Saka en/of Raheem Sterling aan de aftrap? Verwacht wordt van wel, al ziet het Engelse volk toch liever Rashford de voorkeur krijgen boven Sterling. Houdt Southgate toch vast aan zijn vertrouwde namen of hebben Foden en Rashford zich in de basis gespeeld? We zullen het morgenavond weten. . Wie start er in de Engelse aanvalslinie? Doordat Engeland al geplaatst was voor de knock-outfase na 2 wedstrijden, kregen enkele pionnen rust van coach Gareth Southgate. Kyle Walker verving Keiran Trippier in de basis, maar die laatste krijgt waarschijnlijk weer de voorkeur. Op het middenveld mocht Jordan Henderson opdraven, vooraan blonken Phil Foden (1 doelpunt) en vooral Marcus Rashford (2 doelpunten) uit tegen Wales. Zo staat Southgate voor een luxeprobleem: brengt hij toch terug Mason Mount, Bukayo Saka en/of Raheem Sterling aan de aftrap? Verwacht wordt van wel, al ziet het Engelse volk toch liever Rashford de voorkeur krijgen boven Sterling. Houdt Southgate toch vast aan zijn vertrouwde namen of hebben Foden en Rashford zich in de basis gespeeld? We zullen het morgenavond weten.

clock Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden Opstelling Engeland Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden

clock Opstelling Senegal. Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Krépin Diatta, Pathé Ciss, Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia Opstelling Senegal Édouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Krépin Diatta, Pathé Ciss, Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia