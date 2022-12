Neymar is fit voor 1/8e finales, voor Zuid-Korea komt dat "ongelegen"

clock 16:18 vooraf, 16 uur 18. Zuid-Koreaanse coach: "Voor ons komt die comeback van Neymar niet zo gelegen". Heel Brazilië is blij dat Neymar fit raakt voor de 1/8e finales, bij de tegenstander is dat net iets minder. "Het komt niet gelegen. We zouden liever tegen Brazilië spelen zonder Neymar", zei de Portugese bondscoach van Zuid-Korea Paulo Bento op zijn persconferentie. "Maar goed, uiteindelijk moet je op een WK tegen de beste voetballers spelen." "Als hij speelt, zullen we de beste tactiek kiezen om de Brazilianen, een geweldig team vol enorme talenten, te bekampen. Brazilië is normaal gezien altijd sterker, maar over een wedstrijd hebben we een kans. We hebben niets te verliezen." . Zuid-Koreaanse coach: "Voor ons komt die comeback van Neymar niet zo gelegen" Heel Brazilië is blij dat Neymar fit raakt voor de 1/8e finales, bij de tegenstander is dat net iets minder.

"Het komt niet gelegen. We zouden liever tegen Brazilië spelen zonder Neymar", zei de Portugese bondscoach van Zuid-Korea Paulo Bento op zijn persconferentie. "Maar goed, uiteindelijk moet je op een WK tegen de beste voetballers spelen."

"Als hij speelt, zullen we de beste tactiek kiezen om de Brazilianen, een geweldig team vol enorme talenten, te bekampen. Brazilië is normaal gezien altijd sterker, maar over een wedstrijd hebben we een kans. We hebben niets te verliezen."

clock 13:46 vooraf, 13 uur 46. Braziliaanse bondscoach kondigt aan dat Neymar zal spelen. Op de persconferentie een dag voor de 1/8e finale van Brazilië kreeg aanvoerder Thiago Silva de vraag of ploegmaat Neymar zou spelen tegen Zuid-Korea. Bondscoach Tite boog zich naar de microfoon en antwoordde "ja". Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat Neymar speelminuten zal krijgen als invaller om hem zo klaar te stomen voor eventuele latere wedstrijden dit toernooi. Neymar heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk opnieuw fit te zijn na zijn enkelblessure, die hij opliep in de eerste groepsmatch tegen Servië.



Bondscoach Tite boog zich naar de microfoon en antwoordde "ja". Het meest waarschijnlijke scenario lijkt dat Neymar speelminuten zal krijgen als invaller om hem zo klaar te stomen voor eventuele latere wedstrijden dit toernooi.



Neymar heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk opnieuw fit te zijn na zijn enkelblessure, die hij opliep in de eerste groepsmatch tegen Servië.

clock 13:05 vooraf, 13 uur 05. We hebben verloren op een moment dat we ons dat konden veroorloven. Tegen Kameroen speelden we goed, maar gingen kleine dingen fout. We willen opnieuw winnen. Rodrygo.

clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. Blessurezorgen bij Brazilië. De grootste zorg van de Brazilianen is misschien niet Zuid-Korea, maar wel hun eigen lijst aan geblesseerden. Neymar viel al uit in de eerste groepsmatch tegen Servië. Bondscoach Tite zei zondag dat de lieveling van de Braziliaanse fans zal spelen tegen Zuid-Korea. Gabriel Jesus en Alex Telles moeten na de match tegen Kameroen een kruis maken over hun WK. Over Alex Sandro en Danilo is het wachten op meer informatie. Alex Sandro en Alex Telles zijn de enige linksachters in de selectie bij Brazilië.

Gabriel Jesus en Alex Telles moeten na de match tegen Kameroen een kruis maken over hun WK. Over Alex Sandro en Danilo is het wachten op meer informatie. Alex Sandro en Alex Telles zijn de enige linksachters in de selectie bij Brazilië.

clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. WK voetbal 2022 Brazilië leeft op hoop: Neymar wordt vandaag op trainingsveld verwacht

clock 12:57 vooraf, 12 uur 57. Zes maanden geleden werd het 5-1. Op 2 juni speelde Brazilië tegen Zuid-Korea tijdens een Aziatische Tour. De uitslag liet weinig aan de wensen over. Richarlison, Neymar, Coutinho en Gabriel Jesus zorgden voor de 5-1-eindstand. Hwang Uijo maakte de enige goal voor de Koreanen. "Het gaat een totaal andere wedstrijd worden", zei Dani Alves tegen FIFA+. "In een vriendschappelijke match heb je niets te verliezen. Op het WK ligt dat anders. Het zal een intense wedstrijd worden", voorspelt de flankspeler.

Opstelling Brazilië. Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Neymar, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinícius Júnior

Opstelling Zuid-Korea. Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su, Hwang In-beom, Jung Woo-young, Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Cho Gue-sung, Son Heung-min