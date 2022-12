Doorprikt revelatie Australië de WK-droom van jubilaris Messi en zijn Argentinië?

Het WK wordt down under op de voet gevolgd, ondanks de late wedstrijduren in plaatselijke tijd. De Australiërs doen het dan ook verbluffend goed dit jaar. Ze wonnen 2 van hun 3 groepswedstrijden, evenveel zeges als in hun vorige 16 WK-matchen.

Met winst tegen Argentinië zouden The Socceroos zelfs voor het eerst in hun geschiedenis verder komen dan de achtste finales. Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar dat dacht Saudi-Arabië ook toen ze de Argentijnen lootten in de groepsfase.