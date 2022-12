Virgil van Dijk belichaamt Nederlands vertrouwen: "We hebben honger: dit is onze kans"

clock 15:37

vooraf, 15 uur 37. Zelfvertrouwen bij Oranje. Louis van Gaal roept al weken dat zijn Nederlandse selectie wereldkampioen kan worden. "Dat is een droom en we zijn hongerig. Dit is onze kans", sprak verdediger Virgil van Dijk vandaag dezelfde taal. De Liverpool-verdediger zal zich mee over Lionel Messi moeten ontfermen. "Ik ben niet ongerust, maar ik ben uiteraard voorzichtig. We focussen niet louter op Messi, we moeten Argentinië in zijn geheel kloppen." Doelman Andries Noppert straalde als nieuwkomer ook een portie branie uit. "We hebben één doel: wereldkampioen worden." .