Kunnen de Brazilianen ook voorbij de Kroaten dansen in de eerste kwartfinale van het WK?

Kroatië zet de trend van zijn vorige WK voort en had opnieuw een penaltyreeks nodig om door te stoten. Doelman Livakovic was de held van de dag met 3 reddingen. Brazilië had het iets makkelijker tegen Zuid-Korea en kon zelfs de derde doelman op het veld brengen. Maar zullen ze ook zo makkelijk voorbij de Kroaten geraken?