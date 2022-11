Portugal bibbert naar zege tegen Ghana, Ronaldo opent spektakelmatch met mijlpaal

Portugal - Ghana in een notendop:

Twijfelachtige duwfout, twijfelachtige strafschop

Portugal en Ghana stonden nog maar één keer tegenover elkaar. Dat was op het WK in Brazilië en wie scoorde toen de beslissende treffer? Juist ja, Cristiano Ronaldo. De Portugese superster, momenteel zonder club, eiste acht jaar later ook de hoofdrol op.

Eerst liet hij oog in oog met doelman Zigi de openingstreffer nog liggen waarna hij ook nog naast kopte. Niet veel later was het toch raak, al ging dat feestje wel niet door. Scheidsrechter Ismail Elfath had een duwfout gezien op Djiku. Hoogst twijfelachtig.



Maar Ronaldo was op een missie. Hij wilde als eerste scoren op vijf verschillende WK's en dat lukte hem ook. De ref wees na een lichte duwfout van Salisu plots naar de stip."Dit is compensatie", doelde commentator Peter Vandenbempt op die afgekeurde goal in de eerste helft. Ronaldo maalde er niet om en zette de elfmeter feilloos om. "Siuuu", weerklonk het in het stadion.