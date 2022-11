Kroatische bondscoach zal niet rekenen tegen België: "Spelen om te winnen"

clock 13:59 vooraf, 13 uur 59. We mogen geen fouten maken. Vooraf rekenen is nooit goed en dat zullen we ook niet doen. We zullen spelen om te winnen. Zlatko Dalic, bondscoach Kroatië. We mogen geen fouten maken. Vooraf rekenen is nooit goed en dat zullen we ook niet doen. We zullen spelen om te winnen. Zlatko Dalic, bondscoach Kroatië

Ook bij Kroatië was er een persconferentie daags voor het duel tegen België. De bondscoach sprak er ondanks de mindere prestaties van de Belgen op dit WK toch vol ontzag over de Rode Duivels. "Hun laatste matchen, daar kijken we niet naar", vertelde Zlatko Dalic. "We houden ook geen rekening met wat er allemaal in de pers is verschenen. België blijft een uitstekende ploeg met fantastische spelers zoals Kevin De Bruyne en Eden Hazard." Romelu Lukaku zou eventueel een eerste keer aan de aftrap kunnen komen. "Lukaku is een belangrijke speler voor de Belgen. Hij zorgt voor energie en is sterk in de duels. Hij zal geen matchritme hebben, maar het blijft een uitstekende spits."

Bij de Rode Duivels wordt er in aanloop naar de WK-wedstrijden steevast stevig gediscussieerd over het middenveld. Bij Kroatië is het zo klaar als een klontje: Modric-Brozovic-Kovacic zijn er in het graniet van de ploeg gegrift. Ook ploegmakker Vlasic stak de loftrompet over het Kroatische triumviraat. "Ons middenveld is al jaren van wereldklasse. Kovacic is een uniek talent, Brozovic zijn vormpeil is schitterend en Modric zijn ervaring is cruciaal voor dit elftal. Ze vormen het hart van dit team." "Onze grootste sterkte is onze onderlinge verstandhouding", vertelde Modric zelf op de persconferentie. "Daarnaast zijn we ook zeer complementair en pakken we de wedstrijd altijd juist aan. Ik hoop dat dit partnerschap nog lang kan blijven werken."

België stoot door ... - Met een zege tegen Kroatië. - Met een draw tegen Kroatië, op voorwaarde dat Canada met 4 of meer goals verschil wint van Marokko. Dan eindigen België en Marokko allebei met 4 punten, maar is het doelsaldo van België (-1) beter dan dat van Marokko. - Met een draw tegen Kroatië, op voorwaarde dat Canada met 3 goals verschil wint van Marokko én België op de slotspeeldag 2 goals meer maakt dan Marokko. Dan is het doelsaldo van België en Marokko gelijk, maar heeft België meer goals gemaakt.

Anthony Taylor is donderdag de scheidsrechter bij de beslissende clash tussen België en Kroatië. De Engelsman floot 2 maanden geleden nog de Derby der Lage Landen in Amsterdam, die de Rode Duivels verloren. Taylor wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten die de lijn doet, de Duitser Marco Fritz zit in de VAR-stoel.



Opstelling Kroatië: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Marko Livaja, Andrej Kramaric, Ivan Perišic

Opstelling België: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard