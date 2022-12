Marokko ziet nog af tegen Canada, maar wordt wel groepswinnaar

Canada - Marokko in een notendop:

Vroege goal Ziyech zet Marokko in een zetel

Canada was al uitgeschakeld na nederlagen tegen België en Kroatië, maar kon tegen Marokko wel nog geschiedenis schrijven. Davies zorgde tegen de Kroaten al voor de allereerste Canadese WK-goal, de allereerste overwinning op een WK moest de volgende mijlpaal worden.



Nog geen 4 minuten ver in de wedstrijd kreeg die ambitie al een flinke knauw. Na een te korte terugspeelbal van Vitoria leverde Borjan de bal zomaar in bij Ziyech en die profiteerde optimaal van het geklungel. Van ruim buiten de zestien lobde hij de bal met een fluwelen toets over de doelman in het lege doel.



Marokko zat meteen in een zetel, de weg naar de 1/8e finales lag wijd open. Canada kon zijn felle start van de vorige twee wedstrijden niet herhalen en kreeg halfweg de eerste helft een tweede tik. Op een lange bal van Hakimi werden Miller en Vitoria genadeloos afgetroefd op snelheid en En-Nesyri gaf ook doelman Borjan het nakijken: 0-2.



Canada had niks in de pap te brokken, maar kwam kort voor de rust uit het niks weer in de wedstrijd. Aguerd zette zijn voet ongelukkig tegen een lage voorzet van Adekugbe en verschalkte zo zijn eigen doelman. In de extra tijd zette En-Nesyri bijna orde op zaken met een knappe tweede treffer, maar die werd afgekeurd voor buitenspel.