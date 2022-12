LIVESTREAM: Marokko helpt Canada weer in de match met ongelukkige owngoal

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:06 tweede helft, 17 uur 06. 2e helft. Canada brengt de tweede helft op gang. De laatste 45 minuten op dit WK voor de Noord-Amerikanen. Kunnen ze daarin nog iets laten zien? . 2e helft Canada brengt de tweede helft op gang. De laatste 45 minuten op dit WK voor de Noord-Amerikanen. Kunnen ze daarin nog iets laten zien?

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. Marokko lijkt op weg naar de 1/8e finales. Het was in de eerste helft duidelijk te sterk voor Canada en leidt met 1-2. Ziyech opende al in de 4e minuut de score, En-Nesyri diepte de kloof uit. Een owngoal van Aguerd bracht Canada weer in de wedstrijd. . Rust Marokko lijkt op weg naar de 1/8e finales. Het was in de eerste helft duidelijk te sterk voor Canada en leidt met 1-2. Ziyech opende al in de 4e minuut de score, En-Nesyri diepte de kloof uit. Een owngoal van Aguerd bracht Canada weer in de wedstrijd.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. 2e doelpunt van En-Nesyri afgekeurd: "Hinderlijk buitenspel moet dat dan zijn". 2e doelpunt van En-Nesyri afgekeurd: "Hinderlijk buitenspel moet dat dan zijn"

clock 45+3' Nummer twee voor En-Nesyri afgekeurd! Kort voor de rust treft Marokko weer raak, maar de treffer wordt afgekeurd voor buitenspel. Na een vrije trap van Ziyech haalde En-Nesyri uit op de afvallende bal. Zijn schot ging via de paal binnen. Maar dus geen tweede treffer voor En-Nesyri. . eerste helft, minuut 48. offside Nummer twee voor En-Nesyri afgekeurd! Kort voor de rust treft Marokko weer raak, maar de treffer wordt afgekeurd voor buitenspel. Na een vrije trap van Ziyech haalde En-Nesyri uit op de afvallende bal. Zijn schot ging via de paal binnen. Maar dus geen tweede treffer voor En-Nesyri.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Geel voor Adekugbe. Derde gele kaart voor Canada. Adekugbe wordt terecht bestraft voor een tackle op Hakimi. . Geel voor Adekugbe Derde gele kaart voor Canada. Adekugbe wordt terecht bestraft voor een tackle op Hakimi.

clock 45+2' Gele kaart voor Sam Adekugbe van Canada tijdens eerste helft, minuut 47 yellow card Sam Adekugbe Canada

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. 5 minuten extra. De eerste helft krijgt mede door de technische problemen nog een verlengstuk van 5 minuten. . 5 minuten extra De eerste helft krijgt mede door de technische problemen nog een verlengstuk van 5 minuten.

clock 42' eerste helft, minuut 42. 1-2! De voorzet gaat via de voet van Aguerd en Bono in doel. 1-2! De voorzet gaat via de voet van Aguerd en Bono in doel

clock 41' eerste helft, minuut 41. Owngoal brengt Canada weer in de match! Canada knokt zich plots weer in de wedstrijd. Na een knappe passeerbeweging brengt Adekugbe de bal laag voor doel. Een ongevaarlijke voorzet, zo lijkt het, maar Aguerd zet er ongelukkig zijn voet tegen en verschalkt zo zijn eigen doelman. . Owngoal brengt Canada weer in de match! Canada knokt zich plots weer in de wedstrijd. Na een knappe passeerbeweging brengt Adekugbe de bal laag voor doel. Een ongevaarlijke voorzet, zo lijkt het, maar Aguerd zet er ongelukkig zijn voet tegen en verschalkt zo zijn eigen doelman.

clock 40' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 40 door Nayef Aguerd van Canada. 1, 2. own goal Canada Marokko 47' 1 2

clock 39' Déjà vu voor Canada. Voor Canada dreigt een herhaling van hun enige vorige WK-deelname, in 1986. Ook toen verloren ze alle drie de groepswedstrijden. . eerste helft, minuut 39. statistics Déjà vu voor Canada Voor Canada dreigt een herhaling van hun enige vorige WK-deelname, in 1986. Ook toen verloren ze alle drie de groepswedstrijden.

clock 36' eerste helft, minuut 36. De communicatie werkt weer naar behoren bij de refs en dus kan er weer gevoetbald worden. Tien minuten voor de rust lijkt de beslissing hier wel al gevallen. Marokko is te sterk voor Canada. . De communicatie werkt weer naar behoren bij de refs en dus kan er weer gevoetbald worden. Tien minuten voor de rust lijkt de beslissing hier wel al gevallen. Marokko is te sterk voor Canada.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Sabiri zijn schot wordt afgeblokt. Sabiri zijn schot wordt afgeblokt

clock 35' eerste helft, minuut 35. Technische problemen bij arbitrage. Er lijken technische problemen te zijn bij de wedstrijdleiding en dus ligt het spel even stil. . Technische problemen bij arbitrage Er lijken technische problemen te zijn bij de wedstrijdleiding en dus ligt het spel even stil.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Afgeblokt schot Sabiri. Marokko duwt nog eens het gaspedaal in. Na een goede beweging van Boufal kan Sabiri uithalen in de zestien. Bij Canada gooien ze zich met drie voor het schot, met succes. . Afgeblokt schot Sabiri Marokko duwt nog eens het gaspedaal in. Na een goede beweging van Boufal kan Sabiri uithalen in de zestien. Bij Canada gooien ze zich met drie voor het schot, met succes.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Vitoria is niet aan zijn beste wedstrijd bezig, een lange bal op Adekugbe gaat de mist in. Vitoria lag met een te korte terugspeelbal ook al aan de basis van de 0-1 en werd bij de 0-2 gewoon op snelheid afgetroefd door En-Nesyri. . Vitoria is niet aan zijn beste wedstrijd bezig, een lange bal op Adekugbe gaat de mist in. Vitoria lag met een te korte terugspeelbal ook al aan de basis van de 0-1 en werd bij de 0-2 gewoon op snelheid afgetroefd door En-Nesyri.

clock 26' Gele kaart voor Jonathan Osorio van Canada tijdens eerste helft, minuut 26 yellow card Jonathan Osorio Canada

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 25' eerste helft, minuut 25. 0-2! Lange bal van Hakimi, En-Nesyri werkt uitstekend af. 0-2! Lange bal van Hakimi, En-Nesyri werkt uitstekend af

clock 24' eerste helft, minuut 24. Marokko verdubbelt voorsprong. Daar is al de 0-2 voor Marokko. En-Nesyri troeft Miller en Vitoria af op een lange bal van Hakimi en geeft ook Borjan het nakijken met een schot in de korte hoek. Marokko lijkt nu al zeker van zijn plek in de 1/8e finales. . Marokko verdubbelt voorsprong Daar is al de 0-2 voor Marokko. En-Nesyri troeft Miller en Vitoria af op een lange bal van Hakimi en geeft ook Borjan het nakijken met een schot in de korte hoek. Marokko lijkt nu al zeker van zijn plek in de 1/8e finales.

clock 23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Youssef En-Nesyri van Marokko. 0, 2. goal Canada Marokko 47' 0 2

clock 23' eerste helft, minuut 23. Adekugbe heeft het bijzonder moeilijk tegen Ziyech. De doelpuntenmaker speelt de bal door zijn benen in de zestien, maar gelukkig voor Adekugbe kan de Canadese defensie opruimen. . Adekugbe heeft het bijzonder moeilijk tegen Ziyech. De doelpuntenmaker speelt de bal door zijn benen in de zestien, maar gelukkig voor Adekugbe kan de Canadese defensie opruimen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Marokko blijft baas, zonder veel doelgevaar te creëren. Voor Canada lijkt het voorlopig een verplicht nummer. Veel dadendrang stralen de Noord-Amerikanen niet uit. . Marokko blijft baas, zonder veel doelgevaar te creëren. Voor Canada lijkt het voorlopig een verplicht nummer. Veel dadendrang stralen de Noord-Amerikanen niet uit.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Buchanan aan de tweede paal, maar krijgt de bal niet binnen het kader. Buchanan aan de tweede paal, maar krijgt de bal niet binnen het kader

clock 15' eerste helft, minuut 15. Buchanan mikt naast. Eindelijk een kans voor Canada! Larin zet zich door op rechts en slingert de bal laag voor doel. Buchanan komt inglijden aan de tweede paal, maar krijgt de bal niet binnen het doelkader. . Buchanan mikt naast Eindelijk een kans voor Canada! Larin zet zich door op rechts en slingert de bal laag voor doel. Buchanan komt inglijden aan de tweede paal, maar krijgt de bal niet binnen het doelkader.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Marokko heeft de touwtjes stevig in handen. Voor de Canadezen is het voorlopig vooral verdedigen. Een herhaling van de felle start tegen België en Kroatië komt er niet. . Marokko heeft de touwtjes stevig in handen. Voor de Canadezen is het voorlopig vooral verdedigen. Een herhaling van de felle start tegen België en Kroatië komt er niet.



clock 8' eerste helft, minuut 8. Geel voor Hoilett. Achteraan hebben ze het toch niet helemaal op orde bij de Canadezen. Hoilett pakt uit met een stevige tackle op Ounahi. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. . Geel voor Hoilett Achteraan hebben ze het toch niet helemaal op orde bij de Canadezen. Hoilett pakt uit met een stevige tackle op Ounahi. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

clock 7' Gele kaart voor Junior Hoilett van Canada tijdens eerste helft, minuut 7 yellow card Junior Hoilett Canada

clock 6' eerste helft, minuut 6. In Kroatië-België staat het nog steeds 0-0. Voorlopig springt Marokko dus over de Kroaten en is het groepswinnaar. . In Kroatië-België staat het nog steeds 0-0. Voorlopig springt Marokko dus over de Kroaten en is het groepswinnaar.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Ziyech viert.

clock 5' eerste helft, minuut 5. 0-1! Ziyech profiteert van blunder van Borjan. 0-1! Ziyech profiteert van blunder van Borjan

clock 4' eerste helft, minuut 4. Wat een blunder van Borjan! Marokko staat al meteen op voorsprong! Borjan moet ver uitkomen op een dramatische terugspeelbal van Vitoria en speelt dan op zijn beurt zomaar in bij Ziyech. Die dropt de bal van ruim buiten de zestien netjes in het lege doel. . Wat een blunder van Borjan! Marokko staat al meteen op voorsprong! Borjan moet ver uitkomen op een dramatische terugspeelbal van Vitoria en speelt dan op zijn beurt zomaar in bij Ziyech. Die dropt de bal van ruim buiten de zestien netjes in het lege doel.

clock 4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Hakim Ziyech van Marokko. 0, 1. goal Canada Marokko 47' 0 1

clock 2' eerste helft, minuut 2. Marokko komt al meteen een eerste keer piepen met een gevaarlijke voorzet van Ziyech, maar het komt net niet tot een doelpoging. Boufal kan net niet bij de bal. . Marokko komt al meteen een eerste keer piepen met een gevaarlijke voorzet van Ziyech, maar het komt net niet tot een doelpoging. Boufal kan net niet bij de bal.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Marokko brengt de wedstrijd tegen Canada op gang. De Marokkanen weten wat hen te doen staat: winnen of gelijkspelen en ze zitten in de 1/8e finales. . Aftrap Marokko brengt de wedstrijd tegen Canada op gang. De Marokkanen weten wat hen te doen staat: winnen of gelijkspelen en ze zitten in de 1/8e finales.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53. Steekt Canada handje toe? De Belgen moeten het vandaag vooral zelf doen tegen Kroatië, maar de Canadezen kunnen wel een handje toesteken. Als Canada met 4 of meer goals verschil wint van Marokko, dan volstaat een gelijkspel voor de Rode Duivels om door te stoten naar de 1/8e finale. België en Marokko hebben dan allebei 4 punten, maar het doelsaldo van België (-1) is dan beter dan dat van Marokko. . Steekt Canada handje toe? De Belgen moeten het vandaag vooral zelf doen tegen Kroatië, maar de Canadezen kunnen wel een handje toesteken. Als Canada met 4 of meer goals verschil wint van Marokko, dan volstaat een gelijkspel voor de Rode Duivels om door te stoten naar de 1/8e finale. België en Marokko hebben dan allebei 4 punten, maar het doelsaldo van België (-1) is dan beter dan dat van Marokko.

clock 15:47 Canada mist doelgerichtheid. Qatar sloot de groepsfase af met 0 punten, Canada kan het tweede land worden dat het WK puntenloos verlaat. Aan aanvallende intenties ontbrak het de Canadezen nochtans niet. De ploeg loste ruim 30 schoten in de eerste twee wedstrijden, minstens 11 meer dan iedere andere ploeg in deze groep. Met slechts 5 schoten op doel is Canada wel de ploeg met de minste doelpogingen tussen de palen in de groep. . vooraf, 15 uur 47. statistics Canada mist doelgerichtheid Qatar sloot de groepsfase af met 0 punten, Canada kan het tweede land worden dat het WK puntenloos verlaat. Aan aanvallende intenties ontbrak het de Canadezen nochtans niet.



De ploeg loste ruim 30 schoten in de eerste twee wedstrijden, minstens 11 meer dan iedere andere ploeg in deze groep. Met slechts 5 schoten op doel is Canada wel de ploeg met de minste doelpogingen tussen de palen in de groep.

clock 15:32 vooraf, 15 uur 32. Marokko verloor nog nooit van Canada. Drie keer eerder stonden Canada en Marokko tegenover elkaar en de Marokkanen bleven daarin ongeslagen met twee overwinningen en een gelijkspel. De laatste vriendschappelijke ontmoeting dateert van 2016. Marokko won toen met 4-0, met ook twee goals van Hakim Ziyech. . Marokko verloor nog nooit van Canada Drie keer eerder stonden Canada en Marokko tegenover elkaar en de Marokkanen bleven daarin ongeslagen met twee overwinningen en een gelijkspel. De laatste vriendschappelijke ontmoeting dateert van 2016. Marokko won toen met 4-0, met ook twee goals van Hakim Ziyech.

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. Marokko hoopt op herhaling van WK 1986. Marokko staat voor de zesde keer op het WK, maar slechts één keer kon het de groepsfase overleven. In 1986 sneuvelde het in de 1/8e finales tegen West-Duitsland. Kan het 36 jaar later nog eens de knock-outfase bereiken? Een punt tegen Canada volstaat. . Marokko hoopt op herhaling van WK 1986 Marokko staat voor de zesde keer op het WK, maar slechts één keer kon het de groepsfase overleven. In 1986 sneuvelde het in de 1/8e finales tegen West-Duitsland. Kan het 36 jaar later nog eens de knock-outfase bereiken? Een punt tegen Canada volstaat.

clock 15:10 vooraf, 15 uur 10. Canada wil El Salvador niet evenaren. Canada kan vandaag geschiedenis schrijven door voor de allereerste keer een overwinning te boeken op het WK. Bij hun enige vorige WK-deelname in 1986 verloren de Canadezen alle drie de groepswedstrijden en dat scenario willen ze vermijden. In totaal hebben ze nu alle vijf hun WK-wedstrijden verloren. Met zes stuks is El Salvador voorlopig het enige land dat meer WK-wedstrijden speelde die het allemaal verloor. . Canada wil El Salvador niet evenaren Canada kan vandaag geschiedenis schrijven door voor de allereerste keer een overwinning te boeken op het WK. Bij hun enige vorige WK-deelname in 1986 verloren de Canadezen alle drie de groepswedstrijden en dat scenario willen ze vermijden.



In totaal hebben ze nu alle vijf hun WK-wedstrijden verloren. Met zes stuks is El Salvador voorlopig het enige land dat meer WK-wedstrijden speelde die het allemaal verloor.

clock 14:44 vooraf, 14 uur 44. Geen David bij Canada. Jonathan David heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken op dit WK en als hij dat nog wil doen, dan zal hij dat als invaller moeten doen tegen Marokko. Bondscoach Herdman kiest voor iets meer mannetjes op het middenveld, met Osorio en Kaye. Aanvoerder Hutchinson verdwijnt ook naar de bank. In de verdediging zijn Adekugbe en Johnston nieuw. . Geen David bij Canada Jonathan David heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken op dit WK en als hij dat nog wil doen, dan zal hij dat als invaller moeten doen tegen Marokko. Bondscoach Herdman kiest voor iets meer mannetjes op het middenveld, met Osorio en Kaye. Aanvoerder Hutchinson verdwijnt ook naar de bank. In de verdediging zijn Adekugbe en Johnston nieuw.

clock 14:44 vooraf, 14 uur 44.

clock 14:39 vooraf, 14 uur 39. Amallah verliest basisplaats. Walid Regragui heeft zijn ploeg in vergelijking met België maar op 1 plaats gewijzigd. Doelpuntenmaker Sabiri komt in de plaats van Standard-speler Amallah. In doel zal Bono opnieuw plaatsnemen, al werd hij vorige keer vlak voor de aftrap nog vervangen door Munir. . Amallah verliest basisplaats Walid Regragui heeft zijn ploeg in vergelijking met België maar op 1 plaats gewijzigd. Doelpuntenmaker Sabiri komt in de plaats van Standard-speler Amallah. In doel zal Bono opnieuw plaatsnemen, al werd hij vorige keer vlak voor de aftrap nog vervangen door Munir.

clock 14:38 vooraf, 14 uur 38.

clock 14:37 vooraf, 14 uur 37.

clock 01-12-2022 01-12-2022.

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. Wachten op eerste Canadese WK-overwinning. Canada is al uitgeschakeld na nederlagen tegen België en Kroatië, maar dat zal het team er niet van weerhouden om alles te geven. Het eerste doelpunt ooit op een WK is inmiddels een feit, maar het blijft wachten op een eerste overwinning. Tegen Marokko hebben ze nog één kans. . Wachten op eerste Canadese WK-overwinning Canada is al uitgeschakeld na nederlagen tegen België en Kroatië, maar dat zal het team er niet van weerhouden om alles te geven. Het eerste doelpunt ooit op een WK is inmiddels een feit, maar het blijft wachten op een eerste overwinning. Tegen Marokko hebben ze nog één kans.

clock 13:50 vooraf, 13 uur 50. Bounou weer tussen de palen tegen Canada. De Marokkaanse doelman Yassine Bounou, die zondag vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen België vervangen werd, is klaar om donderdag de laatste groepswedstrijd tegen Canada te spelen. "Sinds maandag gaat het al beter met hem", vertelde bondscoach Walid Regragui. Bounou stond zondag in de basiself en zong het volkslied nog mee, maar voelde zich duizelig en stond in laatste instantie zijn plaats in doel af aan Munir. "Maar Yassine blijft onze nummer een", stelt Regragui. "Hij is ook een van de leiders in het team en zal donderdag spelen." . Bounou weer tussen de palen tegen Canada De Marokkaanse doelman Yassine Bounou, die zondag vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen België vervangen werd, is klaar om donderdag de laatste groepswedstrijd tegen Canada te spelen. "Sinds maandag gaat het al beter met hem", vertelde bondscoach Walid Regragui.

Bounou stond zondag in de basiself en zong het volkslied nog mee, maar voelde zich duizelig en stond in laatste instantie zijn plaats in doel af aan Munir. "Maar Yassine blijft onze nummer een", stelt Regragui. "Hij is ook een van de leiders in het team en zal donderdag spelen."



clock 13:50 - Vooraf Vooraf, 13 uur 50

clock Opstelling Canada. Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Alphonso Davies, Jonathan Osorio, Mark-Anthony Kaye, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Junior Hoilett Opstelling Canada Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Alphonso Davies, Jonathan Osorio, Mark-Anthony Kaye, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Junior Hoilett

clock Opstelling Marokko. Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal Opstelling Marokko Bono, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal