LIVESTREAM: Droomstart voor Spanje, Morata opent vroeg de score tegen Japan

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. 1 minuut extra. Weinig extra tijd, de rust nadert met rasse schreden.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Geel voor Yoshida. Yoshida tikt Morata aan. Goed voor geel vindt ref Gomes en daar is de Japanner het duidelijk niet mee eens.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Verdedigend lieten de Japanners zeker steken vallen bij het doelpunt, maar af en toe doen ze het ook secuur. Olmo kan aanleggen vanaf de rand van de zestien, maar zijn schot wordt prima afgeblokt.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Geel voor Itakura. Itakura gaat iets te fel door op Pedri. Het komt hem op een gele kaart te staan. Daardoor mist hij de volgende wedstrijd. Al is het momenteel onwaarschijnlijk dat die er nog komt.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Schot Kamada afgeblokt. Japan komt toch iets beter in de wedstrijd. Ito kan zich doorzetten en krijgt de bal met wat meeval tot bij Kamada. Die haalt uit in de zestien, maar zijn schot wordt afgeblokt.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Spaanse doelman komt met de schrik vrij.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Simon even in moeilijkheden. Simon brengt zichzelf bijna in de problemen na een terugspeelbal. De doelman vindt niet meteen een afspeelpunt en moet onder druk van Maeda terugkappen. Hij blijft kalm en keilt de bal weg vanaf de achterlijn.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Enrique is ontevreden. Luis Enrique blijft driftig bijsturen aan de zijlijn. Helemaal tevreden lijkt de Spaanse bondscoach niet. Spanje heeft nochtans alles onder controle. Schitteren doet het voorlopig nog niet.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Opnieuw een prangende fase voor de neus van Gonda. Olmo kan van dichtbij uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt. Bovendien wordt er terecht gevlagd voor buitenspel.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Morata mikt op Gonda. Eindelijk nog eens een doelgerichte actie van de Spanjaarden. Morata kan afdrukken na een mooie combinatie, maar besluit pal op Gonda.

clock 21' eerste helft, minuut 21. De Mexican Wave gaat door het stadion. Dat is altijd het teken dat er op het veld net iets te weinig gebeurt. Aster Nzeyimana

clock 17' eerste helft, minuut 17. Japan lijkt niet meteen in staat om een vuist te maken, het is rustig meesterschap voor Spanje. Echt jagen op een tweede goal doen de Spanjaarden voorlopig wel niet.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Exit Japan en Costa Rica. Op dit moment stoten Spanje en Duitsland door naar de 1/8e finales. Spanje als groepswinnaar, Duitsland als tweede.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Morata kan al na 10 minuten simpel binnen knikken: 0-1.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Morata opent de score! Derde WK-wedstrijd, derde goal voor Morata! Azpilicueta krijgt alle tijd en ruimte om de bal voor doel te gooien. Daar wordt ook Morata weinig in de weg gelegd, hij laat Gonda kansloos achter met een rake kopbal.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Duitsland is al vroeg op voorsprong gekomen tegen Costa Rica. Op dit moment springen de Duitsers zo over Japan, dankzij een beter doelsaldo.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Ito trapt in het zijnet.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Morata niet voorbij Gonda. Olmo schildert een voorzet op het hoofd van Morata. Die besluit recht in de handen van Gonda. Bovendien stond hij buitenspel.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Ito in het zijnet! Net zorgde hij nog voor het eerste schot, nu gaat Busquets de mist met balverlies aan de eigen zestien. Japan ruikt zijn kans en uiteindelijk landt de bal voor de voeten van Ito. Vanuit een scherpe hoek mikt die in het zijnet.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Eerste prikje. Daar komt Spanje een eerste keer piepen met een lage voorzet van Williams. Morata kan niet tot een doelpoging komen en dat lukt ook Olmo net niet. Busquets haalt van buiten de zestien uit op de afvallende bal, maar besluit hoog over.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Spanje is baas in de openingsfase, maar Japan kan toch al een eerste keer tegenprikken. Kubo haalt de achterlijn en legt de bal terug, maar vindt geen aanspeelpunt voor doel.

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. Ref Victor Gomes fluit de wedstrijd op gang. Spanje heeft de beste papieren, zelfs bij een nederlaag kan het nog doorstoten. Japan is alleen zeker als het wint.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Volgt Morata Telmo op? Voor Alvaro Morata is het zijn eerste WK en vanavond staat hij ook voor het eerst aan de aftrap. Tegen Costa Rica en Duitsland mocht hij invallen en wist hij ook telkens te scoren. Als dat ook vanavond lukt, dan treedt hij in de voetsporen van Telmo Zarra. Die scoorde in 1950 in zijn eerste drie WK-wedstrijden en is nog steeds de enige speler die daarin slaagde voor Spanje.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Moriyasu kan geschiedenis schrijven. Twee WK's op een rij doorstoten naar de 1/8e finales, dat is Japan nog nooit gelukt. Hajimi Moriyasu kan vanavond dus voor een primeur zorgen. Hij zou dan ook de derde Japanse bondscoach worden die Japan naar de knock-outfase van het WK loodst. Takeshi Okada in 2010 en Akira Nishino in 2018 deden het hem voor.

clock 19:22 vooraf, 19 uur 22. Japan wil herhaling van 1998 vermijden. Japan kon in de vorige wedstrijd tegen Costa Rica geen doelpunt maken. Tegen Spanje wil het vandaag voorkomen dat het voor het eerst sinds 1998 in twee WK-wedstrijden op rij niet tot scoren komt. Toen was dat het geval in de duels tegen Argentinië en Kroatië.

clock 19:16 vooraf, 19 uur 16. Opnieuw winst voor Spanje? Bij acht van de laatste negen WK-deelnames sloot Spanje de groepsfase af met een overwinning. De uitzondering was het 2-2-gelijkspel tegen Marokko, vier jaar geleden.

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Ook vijf wissels bij Japan. Ook bij Japan wordt er stevig gewisseld. In vergelijking met de wedstrijd tegen Costa Rica verdwijnen Yamane, Doan, Endo, Soma en Cercle-speler Ueda uit de basis. Hun plaatsen worden ingenomen door Taniguchi, Tanaka, Kubo, Maeda en ex-Racing Genk-speler Ito.

clock 18:55 vooraf, 18 uur 55. Enrique herschikt zijn basisploeg. Luis Enrique gooit zijn elftal stevig om voor deze laatste groepswedstrijd. Achteraan worden Carvajal, Laporte en Alba vervangen door Baldé, Pau Torres en Azpilicueta. Ook aan de voorhoede wordt gesleuteld. Williams en Morata krijgen de voorkeur op Asensio en Ferran Torres.

clock 14:38 vooraf, 14 uur 38. Japan is een heel georganiseerd team, het lijkt alsof ze altijd de wedstrijd onder controle hebben. Ze gaan ervoor tot de laatste minuut. . Pau Torres (Spanje).

clock 14:37 vooraf, 14 uur 37. Morata op recordjacht. Hij wordt tegelijk vaak bemind en verguisd, maar Alvaro Morata weet het doel wel vaak te vinden. Tegen Duitsland scoorde hij zijn 61e doelpunt in totaal voor Spanje, alle jeugdploegen meegerekend. Daarmee staat Morata nu al op gelijke hoogte van de legendarische spits Raul. Met nog één doelpuntje is Morata dus alleen recordhouder aller tijden. Iets om in de gaten te houden in de marge van deze wedstrijd.



clock 14:24 vooraf, 14 uur 24. Japan heeft het ook nog in eigen handen. Met een driepunter tegen Spanje is Japan ook zeker van een plekje bij de laatste zestien. Bovendien is het heel waarschijnlijk dat het dan zelfs groepswinnaar is. Bij een gelijkspel zullen de Japanners met een bang hartje naar Costa Rica - Duitsland moeten kijken. Het resultaat daar zal allesbepalend zijn voor hun lot. Bij een nederlaag is het sowieso game over voor Japan.

clock 13:30 vooraf, 13 uur 30. Alles is nog mogelijk in groep E. In theorie kunnen zowel Japan, Costa Rica als Duitsland de Spanjaarden nog van de troon stoten als groepswinnaar. Wat wel ontegensprekelijk in hun voordeel spreekt, is het uitstekende doelsaldo van +7. Een gevolg van de doelpuntenkermis tegen Costa Rica. Met winst is Spanje sowieso zeker van de groepswinst en met een puntje mag het zijn ticket voor de achtste finales ook al boeken. Bij verlies moet Spanje hopen dat Costa Rica niet wint tegen Duitsland.

Opstelling Japan. Shuichi Gonda, Junya Ito, Ko Itakura, Maya Yoshida, Shogo Taniguchi, Yuto Nagatomo, Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Daizen Maeda

Opstelling Spanje. Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Alejandro Balde, Gavi, Sergio Busquets, Pedri, Nico Williams, Álvaro Morata, Dani Olmo