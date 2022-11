LIVESTREAM: Afgekeurd doelpunt voor vurig Tunesië, Franse B-ploeg ontsnapt

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen. Rust. Tunesië wint de eerste helft qua enthousiasme, maar halfweg staat het wel nog steeds 0-0. Een vroeg doelpunt van Ghandri werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Khazri was nadien de enige die met een harde knal nog dicht bij een Tunesische goal kwam. Frankijk bakte er weinig van, al liet Coman wel een grote kans liggen.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra. Er komen slechts 2 minuten bij. Kan Tunesië daarin nog iets forceren?

clock 43' eerste helft, minuut 43. Khazri maakt het Frankrijk lastig. Khazri kan zich randje buitenspel doorzetten op rechts. Camavinga laat zich rollen en Khazri brengt de bal laag voor doel. Aan de tweede paal brengt Disasi redding voor Frankrijk, hij werkt de lage voorzet in hoekschop. Die levert weer niks op voor Tunesië.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Tunesië speelt met moed, met durf, met een strijdershart. Frankrijk moet meer verdedigen dan verwacht. Bernd Sterckx.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Mandanda moet een bal wegboksen.

clock 36' Harde knal van Khazri! Tunesië blijft aandringen. Nu waagt Khazri zijn kans met een verre, harde knal. Recht op de vuisten van Mandanda. eerste helft, minuut 36. crucial save

clock 34' eerste helft, minuut 34. Veel werk voor Camavinga. Camavinga blijft belangrijk achteraan bij de Fransen. Met een goede tussenkomst op een voorzet van Maloul voorkomt hij een kans voor Ghandri. Tunesië houdt er wel weer een hoekschop aan over, maar ook nu leidt die tot niks.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Twee hoekschoppen op een rij voor Tunesië, dat naarstig blijft zoeken naar die openingsgoal. Tot twee keer toe voorkomt Camavinga een kans. De Franse defensie staat pal op de voorzetten van de Tunesiërs.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Flauwe kopbal van Slimane. Tunesië komt nog eens piepen met een kopbal van Ben Slimane. Zijn poging is te slap om Mandanda in de problemen te brengen.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Lachende Mbappé aan de zijlijn: "Er zit daar een fortuin op de bank".

clock 28' eerste helft, minuut 28. Geel voor Kechrida. De eerste gele kaart is voor Kechrida. Terechte beslissing, want hij was te laat met zijn tackle op Camavinga.

clock 28' Gele kaart voor Wajdi Kechrida van Tunesië tijdens eerste helft, minuut 28 yellow card Wajdi Kechrida Tunesië

clock 25' eerste helft, minuut 25. Coman mikt naast. Na bijna 25 minuten eindelijk een kans voor Frankrijk. Fofana lanceert Coman met een prima pass, maar na een slechte balaanname moet de speler van Bayern München te ver uitwijken. Zijn schot gaat naast.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Kechrida wordt op rechts de diepte ingestuurd. Bijna neemt het Konaté te grazen, maar het lukt net niet. De Tunesiër grijpt zich gefrustreerd naar de haren.

clock 19' eerste helft, minuut 19. De Fransen worden uitgejouwd bij elk balcontact. Het is echt een thuismatch voor Tunesië. Bernd Sterckx.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Tunesiër maakt Camavinga beetje belachelijk met panna.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Wankele defensie. Toch weer een prangend moment in de Franse zestien. Varane kan maar net op tijd een doelpoging van Ben Slimane verijdelen. Achteraan oogt het toch allemaal niet zo secuur bij deze Franse B-ploeg.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Pijnlijk moment voor Camavinga. Laidouni geeft hem het nakijken met een panna en de Fransman trekt dan aan de noodrem. Frankrijk moet het spel ondergaan tegen een gretig Tunesië.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Geen penalty. Khazri laat zich in de zestien wel erg gewillig vallen tussen Konaté en Camavinga. Scheidsrechter Matt Conger laat zich niet vangen, de bal gaat terecht niet op de stip voor Tunesië.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Debutant Disasi moet een tweede hoekschop toestaan voor Tunesië. Khazri heeft een olympisch doelpunt in gedachten, maar zijn poging landt op het dak van het doel.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Tunesië speelt vol vuur. Bert Sterckx.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Vroege goal van Tunesië wordt afgekeurd voor buitenspel.

clock 8' Afgekeurd doelpunt! Tunesië komt zowaar op voorsprong, maar de vreugde is van korte duur. Ghandri verlengt een vrije trap enig mooi in doel, maar staat buitenspel. De treffer wordt afgekeurd. eerste helft, minuut 8. offside

clock 7' eerste helft, minuut 7. Tunesië is best aardig aan de wedstrijd begonnen met enkele gevaarlijke voorzetten en een hoekschop. Tot kansen komt het voorlopig wel niet.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Voorlopig zijn het de Tunesische supporters die sfeer verzorgen. Franrijk wordt genadeloos uitgefloten bij balbezit.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:01 eerste helft, 16 uur 01. Aftrap. Tunesië laat de bal rollen in de "Jewel of the Desert". Kan de ploeg stunten tegen een fel gewijzigd Frankrijk, dat al zeker is van een ticket voor de 1/8e finales?

clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. Veel nieuwe gezichten. Een pak nieuwe gezichten passeren voor de camera tijdens de Marseillaise. Frankrijk komt met een B-ploeg aan de aftrap. De Tunesische fans zijn duidelijk in de meerderheid en laten zich van hun smalste kant zien met gefluit tijdens het Franse volkslied.

clock 15:44 vooraf, 15 uur 44. Scoringsprobleem bij Tunesië. Tunesië slikte op dit WK nog maar 1 tegengoal. Defensief staat het dus als een huis, maar aanvallend is de ploeg een pak minder efficiënt. Uit liefst 27 doelpogingen kon het geen enkel doelpunt puren. Nooit eerder bleef Tunesië een heel WK doelpuntloos

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Grijpt Tunesië zesde keer naast knock-outfase? Als Tunesië zich alsnog plaats voor de 1/8e finales, dan is dat een primeur. Bij de vijf voorgaande WK-deelnames strandde het ook telkens in de groepsfase. De kans is ook groot dat het net als in 1998, 2002 en 2006 zonder winst het WK weer zal verlaten.

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Tunesië kon Frankrijk nog niet kloppen. De statistieken zijn weinig hoopgevend voor Tunesië. Frankrijk verloor namelijk geen van de voorgaande vier onderlinge duels. De laatste ontmoeting was in mei 2010 en eindigde in een 1-1 gelijkspel.

clock 15:12 vooraf, 15 uur 12. Waterkansje voor Tunesië. Het broodje van Frankrijk is al gebakken. Na een 6 op 6 tegen Australië en Denemarken zijn de Fransen al zeker van hun plek in de 1/8e finales. Een punt is genoeg om ook zeker te zijn van groepswinst. Tunesië heeft een stunt nodig om zich alsnog te plaatsen. Winst is een must en dan is de Afrikaanse ploeg bovendien nog afhankelijk van het resultaat in Australië-Denemarken.



Tunesië heeft een stunt nodig om zich alsnog te plaatsen. Winst is een must en dan is de Afrikaanse ploeg bovendien nog afhankelijk van het resultaat in Australië-Denemarken.

clock 15:01 vooraf, 15 uur 01. Liefst 6 wissels bij Tunesië. Ook bij Tunesië gaat bondscoach Jalel Kadri met de grove borstel door zijn basisploeg. Dräger, Bronn, Abdi, Sliti, Jebali en Msakni verhuizen allemaal naar de bank. Ghandri, Kechrida, Maaloul, Ben Slimane, Khazri en Ben Romdhane komen in de ploeg.

clock 14:42 vooraf, 14 uur 42. Deschamps wisselt maar liefst 9 keer. Frankrijk is al zeker van de volgende ronde dus heeft coach Deschamps ervoor gekozen om stevig te roteren. Enkel Tchouaméni en Varane blijven staan. Onder meer Coman, Camavinga en doelman Mandanda krijgen een startplaats.

clock 16:58 vooraf, 16 uur 58. Frankrijk overduidelijk favoriet. Frankrijk is sowieso al geplaatst en moet niet meer voluit gaan, maar toch zal het bijzonder moeilijk worden voor Tunesië om te winnen. Zo won het nog nooit van Frankrijk (2 keer gelijk, 2 keer verloren) en konden ze op dit WK nog geen enkele goal maken. De kans zit erin dat Deschamps stevig rouleert. Zo gaf hij aan op de persconferentie dat er een aantal spelers rust zullen krijgen. Of ze dat zelf willen, laat hij voorlopig in het midden. Met een gelijkspel zijn ze immers ook al groepswinnaar, en ze verwachten echt niet dat zullen verliezen tegen Tunesië. Ook niet met een B-ploeg.

clock 16:56 vooraf, 16 uur 56. We verwachten een zware wedstrijd. Tunesië zal alles geven en wordt gesteund door een groot aantal fans die naar Qatar zijn gekomen, maar dat is het soort wedstrijden waar we voor leven. Aurélien Tchouameni.

clock Opstelling Tunesië. Aymen Dahmen, Yassine Meriah, Nader Ghandri, Montassar Talbi, Wajdi Kechrida, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Maâloul, Anis Ben Slimane, Wahbi Khazri, Mohamed Ben Romdhane

clock Opstelling Frankrijk. Steve Mandanda, Axel Disasi, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani