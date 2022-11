Frankrijk komt met B-ploeg aan de aftrap, ook Tunesië fel gewijzigd

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Grijpt Tunesië zesde keer naast knock-outfase? Als Tunesië zich alsnog plaats voor de 1/8e finales, dan is dat een primeur. Bij de vijf voorgaande WK-deelnames strandde het ook telkens in de groepsfase. De kans is ook groot dat het net als in 1998, 2002 en 2006 zonder winst het WK weer zal verlaten. . Grijpt Tunesië zesde keer naast knock-outfase? Als Tunesië zich alsnog plaats voor de 1/8e finales, dan is dat een primeur. Bij de vijf voorgaande WK-deelnames strandde het ook telkens in de groepsfase. De kans is ook groot dat het net als in 1998, 2002 en 2006 zonder winst het WK weer zal verlaten.

Tunesië kon Frankrijk nog niet kloppen. De statistieken zijn weinig hoopgevend voor Tunesië. Frankrijk verloor namelijk geen van de voorgaande vier onderlinge duels. De laatste ontmoeting was in mei 2010 en eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Waterkansje voor Tunesië. Het broodje van Frankrijk is al gebakken. Na een 6 op 6 tegen Australië en Denemarken zijn de Fransen al zeker van hun plek in de 1/8e finales. Een punt is genoeg om ook zeker te zijn van groepswinst. Tunesië heeft een stunt nodig om zich alsnog te plaatsen. Winst is een must en dan is de Afrikaanse ploeg bovendien nog afhankelijk van het resultaat in Australië-Denemarken.



Tunesië heeft een stunt nodig om zich alsnog te plaatsen. Winst is een must en dan is de Afrikaanse ploeg bovendien nog afhankelijk van het resultaat in Australië-Denemarken.

Liefst 6 wissels bij Tunesië. Ook bij Tunesië gaat bondscoach Jalel Kadri met de grove borstel door zijn basisploeg. Dräger, Bronn, Abdi, Sliti, Jebali en Msakni verhuizen allemaal naar de bank. Ghandri, Kechrida, Maaloul, Ben Slimane, Khazri en Ben Romdhane komen in de ploeg.

Deschamps wisselt maar liefst 9 keer. Frankrijk is al zeker van de volgende ronde dus heeft coach Deschamps ervoor gekozen om stevig te roteren. Enkel Tchouaméni en Varane blijven staan. Onder meer Coman, Camavinga en doelman Mandanda krijgen een startplaats.

Frankrijk overduidelijk favoriet. Frankrijk is sowieso al geplaatst en moet niet meer voluit gaan, maar toch zal het bijzonder moeilijk worden voor Tunesië om te winnen. Zo won het nog nooit van Frankrijk (2 keer gelijk, 2 keer verloren) en konden ze op dit WK nog geen enkele goal maken. De kans zit erin dat Deschamps stevig rouleert. Zo gaf hij aan op de persconferentie dat er een aantal spelers rust zullen krijgen. Of ze dat zelf willen, laat hij voorlopig in het midden. Met een gelijkspel zijn ze immers ook al groepswinnaar, en ze verwachten echt niet dat zullen verliezen tegen Tunesië. Ook niet met een B-ploeg.

We verwachten een zware wedstrijd. Tunesië zal alles geven en wordt gesteund door een groot aantal fans die naar Qatar zijn gekomen, maar dat is het soort wedstrijden waar we voor leven. Aurélien Tchouameni.

Opstelling Tunesië. Aymen Dahmen, Yassine Meriah, Nader Ghandri, Montassar Talbi, Wajdi Kechrida, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Maâloul, Anis Ben Slimane, Wahbi Khazri, Mohamed Ben Romdhane

Opstelling Frankrijk. Steve Mandanda, Axel Disasi, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman