LIVESTREAM: Raakt Denemarken voorbij Australië om zich te kwalificeren voor de knock-outfase?

clock 15:17 vooraf, 15 uur 17.

clock 15:16 vooraf, 15 uur 16. 2 vs 5. Als Australië zich straks plaatst voor de volgende ronde dan is dat nog maar voor de tweede keer in de bestaansgeschiedenis. Ook in 2006 haalden The Socceroos de 1/8e finales, waarin toen werd verloren van de latere wereldkampioen Italië. De wedstrijd leek toen lang op 0-0 te eindigen, maar in de 95e minuut scoorde Francesco Totti toch nog vanaf de stip. Denemarken is dan weer op zoek naar zijn vijfde kwalificatie voor de achtste finales. Enkel in 2010 raakten de Denen niet voorbij de groepsfase. . 2 vs 5 Als Australië zich straks plaatst voor de volgende ronde dan is dat nog maar voor de tweede keer in de bestaansgeschiedenis. Ook in 2006 haalden The Socceroos de 1/8e finales, waarin toen werd verloren van de latere wereldkampioen Italië. De wedstrijd leek toen lang op 0-0 te eindigen, maar in de 95e minuut scoorde Francesco Totti toch nog vanaf de stip.

Denemarken is dan weer op zoek naar zijn vijfde kwalificatie voor de achtste finales. Enkel in 2010 raakten de Denen niet voorbij de groepsfase.

clock 15:13 vooraf, 15 uur 13. Tweede keer in groepsfase. Australië en Denemarken spelen voor de tweede keer tegen mekaar in de groepsfase van het WK. Ook in 2018 keken de twee teams mekaar in de ogen in Rusland, het werd toen 1-1. . Tweede keer in groepsfase Australië en Denemarken spelen voor de tweede keer tegen mekaar in de groepsfase van het WK. Ook in 2018 keken de twee teams mekaar in de ogen in Rusland, het werd toen 1-1.

clock 14:49 Ook bij Denemarken wordt er gewisseld. Damsgaard, Cornelius en Nelsson verhuizen naar de bank. Skov Olsen, Braithwaite en Jensen komen in de ploeg. vooraf, 14 uur 49. Ook bij Denemarken wordt er gewisseld. Damsgaard, Cornelius en Nelsson verhuizen naar de bank. Skov Olsen, Braithwaite en Jensen komen in de ploeg.

clock 14:38 De Australiërs voeren één wissel door. Milos Degenek komt in de ploeg voor Aziz Behich. vooraf, 14 uur 38. De Australiërs voeren één wissel door. Milos Degenek komt in de ploeg voor Aziz Behich.

clock 30-11-2022 30-11-2022.

clock 17:20 vooraf, 17 uur 20. Denemarken moet winnen. Denemarken is aan geen al te beste reeks bezig op de Wereldbeker. Ze hebben namelijk al vijf wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen. Nu moeten ze: niet winnen is automatisch gediskwalificeerd. Enerzijds kan dat de zaak versimpelen, zoals we bij de situatie van de Rode Duivels wel eens horen. Anderzijds kan het ook druk leggen op de spelers, iets wat bondscoach Kasper Hjulmand aanhaalde op de persconferentie. Kunnen ze met die druk om en de Australiërs naar huis sturen? . Denemarken moet winnen Denemarken is aan geen al te beste reeks bezig op de Wereldbeker. Ze hebben namelijk al vijf wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen. Nu moeten ze: niet winnen is automatisch gediskwalificeerd. Enerzijds kan dat de zaak versimpelen, zoals we bij de situatie van de Rode Duivels wel eens horen. Anderzijds kan het ook druk leggen op de spelers, iets wat bondscoach Kasper Hjulmand aanhaalde op de persconferentie. Kunnen ze met die druk om en de Australiërs naar huis sturen?

clock 17:17 vooraf, 17 uur 17. De emoties lopen hoog op. Het is een WK, dan zijn de emoties maal 10. En het gevoel dat we kunnen verliezen, zit zeker in de groep. . Kasper Hjulmand, bondscoach Denemarken. De emoties lopen hoog op. Het is een WK, dan zijn de emoties maal 10. En het gevoel dat we kunnen verliezen, zit zeker in de groep. Kasper Hjulmand, bondscoach Denemarken

clock 17:16 vooraf, 17 uur 16. Australië gaat ervoor. Australië kon zich nog maar één keer kwalificeren voor de knock-outfase van het WK. Dat deden ze in 2006, nog niet zo gek lang geleden dus. Als ze winnen tegen Denemarken, zijn ze sowieso door. Maar de kans is groot dat ze voor een gelijkspel zullen vechten en hopen dat Tunesië niet wint van Frankrijk. Dat ze vechtlust hebben, toonden ze al in de wedstrijd tegen Tunesië, waar ze met man en macht de clean sheet succesvol hebben verdedigd. . Australië gaat ervoor Australië kon zich nog maar één keer kwalificeren voor de knock-outfase van het WK. Dat deden ze in 2006, nog niet zo gek lang geleden dus. Als ze winnen tegen Denemarken, zijn ze sowieso door. Maar de kans is groot dat ze voor een gelijkspel zullen vechten en hopen dat Tunesië niet wint van Frankrijk. Dat ze vechtlust hebben, toonden ze al in de wedstrijd tegen Tunesië, waar ze met man en macht de clean sheet succesvol hebben verdedigd.



clock 17:15 De steun voor het Australische team is groot in het thuisland. vooraf, 17 uur 15. De steun voor het Australische team is groot in het thuisland.

clock 17:15 - Vooraf Vooraf, 17 uur 15

clock Opstelling Australië. Mathew Ryan, Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Mathew Leckie, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Craig Goodwin, Mitchell Duke, Riley McGree Opstelling Australië Mathew Ryan, Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Mathew Leckie, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Craig Goodwin, Mitchell Duke, Riley McGree

clock Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Mæhle, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen, Martin Braithwaite, Jesper Lindström Opstelling Denemarken Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Mæhle, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen, Martin Braithwaite, Jesper Lindström