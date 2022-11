Neemt Messi Argentinië op sleeptouw tegen Polen op weg naar knock-outfase?

clock 17:30

vooraf, 17 uur 30. Lewandowski heeft gescoord. Robert Lewandowski kan nog maar eens iets van zijn lijstje afvinken: scoren op een WK. Tegen Saudi-Arabië was het eindelijk zover. Maar nu zit hij wel een beetje in een vreemde situatie. Hij kan er namelijk voor zorgen dat Messi (en co) naar huis moet(en). Als Lewandowski daar verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld met een goal, dan wordt het misschien geen al te blij weerzien tussen de topschutter van Polen en de fans van Barcelona. .