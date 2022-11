Eerste grote WK-verrassing is een feit: Argentinië verliest van Saudi-Arabië

Argentinië - Saudi-Arabië in een notendop:

Argentinië heerst, Saudi-Arabië ontsnapt aan erger

Messi met een missie. Qatar 2022 is het vijfde en laatste WK van het Argentijnse wonderkind, die bij zijn ultieme poging eindelijk de wereldbeker wil pakken met La Albiceleste. De openingsdans tegen Saudi-Arabië mocht dan geen probleem vormen.



De wedstrijd was nog geen twee minuten bezig toen Messi al bijna raak trof, een schitterende redding van Al-Owais voorkwam een vroege voorsprong voor Argentinië. Enkele minuten later stond de 1-0 toch op het scorebord. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip voor een trekfout op Paredes en Messi zette de strafschop feilloos om.



Een droomstart voor Argentinië en halfweg de eerste helft maakte Messi er oog in oog met Al-Owais zelfs 2-0 van, maar de treffer werd afgekeurd voor buitenspel. Het begin van een bizarre reeks, want nadien werd er ook bij twee treffers van Martinez gevlagd voor buitenspel.