BEKIJK: Zweden knikkert titelverdediger VS uit het WK na knotsgekke strafschoppenreeks

Zweden keek in de 1/8e finales van het WK voetbal voor vrouwen in de ogen van de titelverdedigers uit de Verenigde Staten. Een onvervalste topaffiche.



Toch was het verschil tussen de twee toplanden meteen duidelijk. De VS dirigeerde de beginfase en trok die dominantie de volledige eerste helft door.



Zo begaf Trinity Rodman zich schijnbaar in een speeltuin, maar scoren lukte de Amerikaanse winger niet. Ook het nummer 10 Lindsey Rodman mikte het openingsdoelpunt op de deklat.



In de tweede helft dan maar innen? Neen, ondanks heel wat nieuwe kansen, konden noch de Amerikanen, noch de Zweden - die zich beter in de match knokten - die verzilveren. En daar had vooral de Zweedse doelvrouw Zećira Mušović een groot aandeel in.



In de verlengingen dan maar? Wederom neen. In de uitputtingsslag na de reguliere speeltijd ontbrak het aan beide kansen frisheid voor het doel. De VS sloot de wedstrijd met 22 schoten af, Zweden met 9, maar geen enkele tegen het net.