Gastland Australië laat zich niet verrassen door Denemarken in achtste finales

Voor Denemarken was het al van 1995 geleden dat het nog eens in de knock-outfase van het WK was geraakt. Na drie edities op een rij te missen, was alles na de achtste finales aan bonus.

Zonder druk begonnen de Denen dan ook gretig aan de wedstrijd tegen Australië. Sterspeelster Pernille Harder oogde meteen gevaarlijk, maar de Bayern-speelster kon niet scoren.

Daar slaagde Caitlin Foord met de steun van 80.000 thuisfans wel in. Na een knappe counter kon de ster van Arsenal de bal precies onder de Deens doelvrouw schuiven. Na de pauze kon Hayley Ruso verdubbelen, na knap voorbereidend werk van opnieuw Foord.

Australië, dat in de laatste drie WK's telkens bij de laatste 8 stond, hoopt nu nog een ronde beter te doen. Daarvoor neemt het het zaterdag op tegen Frankrijk of debutant Marokko.