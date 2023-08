BEKIJK: Spaanse vrouwen staan eerste keer in WK-finale na sensationele slotfase

Het was lang wachten op doelpunten in Auckland (NZe). Spanje maakte het spel, maar de fysieke en ervaren Zweden hielden knap stand.

Ei zo na kwamen ze op voorsprong. De beste kans in de eerste helft kwam op naam van Barcelona-speelster Rolfö te staan.

Na de rust probeerde Redondo al liggend de 1-0 binnen te werken. De bal belandde in het zijnet.

Tien minuten voor tijd was het echt raak. Invalster Paralluelo (Barcelona) schoot hard binnen.

Het was het begin van een dolle slotfase. Blomqvist dacht dat ze verlengingen afgedwongen had, maar dat was buiten Carmona gerekend. Een minuut na de gelijkmaker werkte de verdedigster van Real Madrid een hoekschop via de deklat binnen: 2-1.