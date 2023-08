Zuid-Afrika kwalificeert zich voor 1/8e finales op WK voetbal na thriller tegen Italië

Zuid-Afrika heeft zich in het absolute slot geplaatst voor de 1/8e finales op het WK voetbal voor vrouwen. In een geweldige wedstrijd tegen Italië waarin de virtuele tweede plaats meerdere keren van eigenaar veranderde, trokken de Zuid-Afrikaanse vrouwen aan het langste eind. Thembi Kgatlana bevrijdde haar land met een doelpunt in de extra tijd. Zuid-Afrika treft Nederland in de volgende ronde.