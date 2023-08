Zweeds B-elftal behoudt perfect rapport tegen Argentinië, dat uitgeschakeld is

Zweden was dankzij 2 overwinningen voor de wedstrijd, behoudens een doelpuntenfestijn bij Italië, al zeker van de eerste plaats in groep G.

De Zweedse bondscoach wisselde dus maar liefst 9 namen in vergelijking met de vorige groepsmatch. Argentinië had alleen bij winst nog een waterkans op de kwalificatie.

Beide landen zorgden voor een saaie pot voetbal, die pas in de tweede helft een beetje openbrak. Blomqvist zette na iets meer dan een uur spelen Zweden op voorsprong. Bij Argentinië sijpelde het geloof weg, voor Zweden moest niets meer.

Het zorgde ervoor dat er niet veel meer gebeurde, tot op het einde Zweden nog een penalty kreeg. Rubensson zette deze om en schonk haar land zo zekerheid over de 9 op 9.

Argentinië moet met slechts 1 punt als laatste van de groep terug naar huis, Zweden neemt het zondag in de 1/8e finales op tegen de VS in een onvervalste topaffiche.