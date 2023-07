WK voetbal: Zweedse vrouwen vernederen Italië en zijn zeker van de 1/8e finales

Op het WK voetbal heeft Zweden getoond dat het klaar is voor de eindstrijd. De Zweedse vrouwen, vooraf gezien als schaduwfavorieten, blikten Italië in met 5-0. Uitblinkster was centrale verdediger Amanda Ilestedt met twee doelpunten. Zweden is op deze manier zeker van een plek in de volgende ronde.