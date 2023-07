Japan zet Spanje met 4 goals met voetjes op de grond voor 1/8e finales

Japan heeft het topduel tegen Spanje in groep C overtuigend gewonnen. Met snedige aanvallen schoten ze maar liefst 4 keer met scherp en zo stoot Japan als groepswinnaar door naar de 1/8e finales. De Spanjaarden waren ook al zeker van hun ticket voor de volgende ronde, maar zullen toch even moeten herstellen van deze tik.