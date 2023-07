Canada wist olympisch doelpunt uit, Ierland is uitgeschakeld

Na hun gemiste openingsmatch balanceerden Canada en Ierland allebei al op de rand van de afgrond.

Vooral voor debutant Ierland zou een nederlaag nefast zijn en met een olympisch doelpunt koos kapitein Katie McCabe na 4 minuten al het juiste traject.

Maar in een match met veel strijd scoorde Canada - nou ja, het was een Ierse owngoal - de belangrijke gelijkmaker diep in de extra tijd van de eerste helft.

Kort na de pauze volgde het nekschot van de regerende olympische kampioen.