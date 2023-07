Gastland Australië ziet titelhoop verkruimelen na onverwacht verlies tegen Nigeria

De Australische vrouwen, The Matildas, waren met steile ambities - waarom geen wereldtitel? - aan het WK in eigen land begonnen. Maar na een logische zege tegen Ierland is de euforie al getemperd door de nederlaag tegen Nigeria.



Australië moest het zonder sleutelspeelsters Sam Kerr en Mary Fowler doen. Ook zonder hen kreeg het heel wat kansen, maar de afwerking liet te wensen over.



Dan stond het kanon bij Nigeria beter afgesteld. Via Kanu, Ohale en Oshoala ging het van 1-0 naar 1-3.



Nigeria komt door de zege aan de leiding in groep B en moet enkel nog tegen het al uitgeschakelde Ierland. Naar alle waarschijnlijkheid bikkelen olympisch kampioen Canada en Australië om het laatste ticket voor de 1/8e finales, waarbij Canada genoeg heeft aan een gelijkspel en Australië móét winnen.