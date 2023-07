BEKIJK: Penaltymisser kost olympisch kampioen Canada punten op WK voetbal

De Nigeriaanse Chiamaka Nnadozie ontpopte zich vrouw van de match. Zij blonk uit met enkele knappe reddingen.

Net na de rust dook ze naar de juiste hoek om de penalty van Christine Sinclair te stoppen.

Een puike prestatie, want Sinclair is niet de eerste de beste. De 40-jarige Canadese heeft in haar carrière al 190 interlanddoelpunten gemaakt. Niemand doet beter.

De strafschop was niet de eerste kans die Sinclair gemist had. Na de match droop ze teleurgesteld af.

Volgende week speelt olympisch kampioen Canada tegen Ierland, Nigeria neemt het op tegen thuisland Australië.